Ein Fußballplatz für Mädchen: Ort der Freiheit

Foto: Jules Giessler

La Carpio, ein Stadtteil am Rand von San José, Costa Rica. Ein Ort, der in den Medien oft nur als „gefährliches Viertel“ auftaucht – ein binationales Armenviertel, in dem viele Menschen aus Nicaragua und Venezuela leben. Doch samstags verwandelt sich ein Fußballplatz hier in etwas anderes: einen Ort der Freiheit. Hier trainiert die Fundación GOLEES – eine Organisation, die Mädchen, Frauen und queeren Menschen aus vulnerabilisierten Kontexten durch Fußball stärkt. Wir haben mit der Gründerin, zwei Trainerinnen und jungen Spielerinnen gesprochen.

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