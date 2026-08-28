Im Westen Kolumbiens kam es am 10.8. zu einem schweren Erdbeben. Die Reaktion der rechtsextremen Regierung zeichnet sich durch schlechtes Krisenmanagement und die Instrumentalisierung der Katastrophe für ihre politischen Ziele aus. Schnelle und effektive Hilfe für die betroffenen Menschen kommt vor allem aus der Zivilgesellschaft.

Das Kaffeekollektiv Aroma Zapatista unterstützt seit Jahren zivilgesellschaftlichen Organisationen in den indigenen Selbstverwaltungsgebieten des Cauca. Obwohl auch dort Gemeinden von Schäden berichteten, mobilisierte die Bewegung sofort in die stark betroffene Regionen des Landes und rief eine Humanitäre Minga für das Leben aus.

Zusammen mit dem indigenen Regionalrat des Cauca (CRIC) und der Kooperative CENCOIC rufen Aroma Zapatista dazu auf, für diese Humanitäre Minga zu spenden und zwar an:

Kaffeekollektiv Aroma Zapatista

IBAN: DE54 4306 0967 2039 2873 00

BIC: GENODEM1GLS

GLS Bank

Überweisungszweck: SPENDE ERDBEBEN

Bitte unterstützt die solidarische Hilfe der indigenen Gemeinden aus dem Cauca!

Mehr zum Einsatz der Spenden findet Ihr hier. Und in diesem Interview erzählt Martin Mäusezahl von der solidarischen Unterstützung der Initiativen im Cauca durch das Kaffeekollektiv Aroma Zapatista.

Erdbeben in Kolumbien: Spendet für die „Humanitäre Minga für das Leben“! von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.