Volksabstimmung zum Schutz des Yasuní-Nationalparks

Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

Am 20. August findet in Ecuador parallel zu den vorgezogenen Neuwahlen eine Volksabstimmung über die Ölförderung im Yasuní-Nationalpark statt. Ölkonzerne und Regierung führen eine massive Angstkampagne, um die Menschen davon abzuhalten für den Schutz des Yasuní-Regenwaldes zu stimmen. Dem setzen zivilgesellschaftliche Organisationen in den sozialen Medien die Kampagne #SíAlYasuní entgegen.