(Oaxaca, 05. Juli 2023, educaoaxaca).- Unsere im südmexikanischen Bundesstaat Oaxaca ansässige Partnerorganisation EDUCA (Servicios para una Educación Alternativa) hat die Kampagne „Die Umweltgerechtigkeit kann nicht warten“ gestartet. Mit von der Partie sind Frauen und Männern aus dem „Netzwerk der Verteidiger*innen kommunalen Grund und Bodens (Redecom)“. Ziel der Kampagne ist es, ein Bewußtsein für die Auswirkungen der Klimakrise auf Umwelt und Ökosysteme zu schaffen. Die Umweltschützer*innen sind der Auffassung, dass die Klimakrise nicht nur ein Umweltproblem, sondern auch ein ethisches und politisches ist. In Oaxaca treffen zwei Welten aufeinander. Auf der einen Seite setzen sich indigene Bewohner*innen aktiv für den Erhalt ihres gemeinschaftlich genutzten Grund und Bodens ein. Auf der anderen Seite ist dieser durch die Auswirkungen der Klimakrise besonders gefährdet. Die Lage Oaxacas zwischen dem Golf von Mexiko und dem Pazifischen Ozean setzt den Bundesstaat zunehmend extremer werdenden Wettereinflüssen aus. Mit steigenden Temperaturen und stetig zurück gehenden Niederschlägen werden viele Regionen in den nächsten Jahren von lang anhaltender Trockenheit und Dürre betroffen sein.

Umweltgerechtigkeit für marginalisierte Teile der Bevölkerung

Das trifft vor allem die Menschen, die in den zumeist indigen oder afro-mexikanisch geprägten ländlichen Gemeinden leben. Schon jetzt stellen sie den ärmsten Teil der Bevölkerung. Mit den zunehmend spürbaren Auswirkungen der Klimakrise wird sich ihre Situation weiter verschlechtern. Dem möchte die Kampagne „Die Umweltgerechtigkeit kann nicht warten“ etwas entgegen setzen. Mit Posts in sozialen Netzwerken, regelmäßig erscheinenden Podcasts und Zeitschriften sowie der Produktion eines Dokumentarfilms möchte sie ein Bewußtsein für die Auswirkungen des Klimakrise in Oaxaca schaffen und zeigen, wie man ihr begegnen kann. Die Initiative will eine breite politische Diskussion anstoßen und die Aufmerksamkeit der Behörden auf die durch die Klimakrise verursachten Probleme lenken. Weitere Informationen zur Kampagne über die Webseite unserer Partnerorganisation EDUCA Oaxaca findet ihr hier.