Theater gegen Müll im Titicacasee

Eingezwängt in ein Betonbett fließt der Rio Seco, der trockene Fluss, durch El Alto, der indigenen Zwillingsstadt des Regierungssitzes Boliviens. In trockenen Zeiten macht der Fluss seinem Namen alle Ehre und verwandelt sich in ein trübes Rinnsal. Der Rio Seco fließt westlich des Flughafens durch dichtbesiedeltes Gebiet. LKWs und Kleinbusse drängeln sich hier über die Brücken. Das Hupen und die Motoren der Fahrzeuge übertönen den Rio Seco. Und so fließt er achtlos davon und reißt den sorglos weggeworfenen Müll mit sich, der sein Flussbett säumt.

El Alto ist eine Stadt, die in den vergangenen vier Jahrzehnten rasant von ein paar tausend Bewohner:innen zur zweitgrößten Metropole des Andenstaats herangewachsen ist. Dementsprechend stark ist auch das Müllaufkommen gestiegen. Wenn der Rio Seco El Alto verlässt, fließt er Richtung Titicacasee, dem größten Süßwasserreservoir der Anden. Fluss und See sind Teil eines Wassersystems, dessen Quellen sich in den Andengipfel befinden. Das System nennt sich Cuenca Katari. Von hier aus wird der südliche Teil des Titicacasees mit Wasser aus den Andengipfeln versorgt.

El Alto, so Carmen Herrera, Mitarbeiterin der NGO IIADI (Instituto de Investigación y Acción para el Desarrollo Intergral) , macht dem Wassersystem sehr zu schaffen: „insbesondere der Rio Seco und der Rio Seke“, so die Sozialarbeiterin, „sind nachdem sie El Alto verlassen sehr verschmutzt, in Pucarani breitet sich der Müll aus Plastikflaschen aus“. Pucarani ist landwirtschaftlich genutztes Gebiet und liegt zwischen der Großstadt und dem 3800 Metern hoch gelegenen Andensee. Knapp 45 Prozent des Mülls in den Flüssen aus El Alto besteht aus Plastik und anderem Feststoffen, etwa 30 Prozent sind Industrieabfälle, der Rest sind Fäkalien oder stammen aus dem Bergbau.

Etwa vier Millionen Plastiktüten werden laut WWF jährlich in Bolivien verbraucht. Zwischen 2015 und 2019 stieg die Einfuhr von Plastik in den Andenstaat um 39 Prozent an. Die Plastikproduktion gehört neben dem Artensterben und der Klimakrise zu den Hauptgefährdern des ökologischen Gleichgewichts und damit den Lebensgrundlagen der Menschheit. Auch in Europa werden jährlich Unmengen von Verpackungsmüll produziert, alleine die EU verbraucht jährlich 1,3 Billionen Tonnen Essens- und Getränkeverpackungen. Nicht selten landet der Plastikmüll aus Europa in anderen Weltregionen. Deutschland war statistisch 2025 der mit Abstand größte Plastikexporteur . Ein Teil des exportierten Plastikmülls , so Greenpeace, taucht in Deutschland in den Recyclingstatistiken auf.

In Bolivien werden jährlich rund 280.000 Tonnen Plastik importiert. Vieles wird als Einmalplastik verwendet und weggeworfen. Hauptverursacher dieses Mülls sind die urbanen Räume. Für den Titicacasee, ist der Großraum El Alto ein wesentlicher Verursacher von Plastikmüll. Der städtische Lebensstil führt zu einer höheren Verschmutzung. Ein:e Bewohner:in aus der Stadt produziert etwa doppelt so viel Müll, wie jemand vom Land. Die Verschmutzung auf dem Land aber auch die Verheißungen des städtischen Lebens führen dazu, dass immer mehr Menschen in die Stadt ziehen, ein Teufelskreis: „Es scheint, als ob die Menschen sich verwandeln, wenn sie in die Stadt ziehen“, so Carmen Herrera, „sie übernehmen ein Konsumverhalten, das mit der Produktion von Müll einhergeht. Auf dem Land gibt es eine Beziehung zum Wasser, in der Stadt geht es verloren.“

Diese Erfahrung hat auch Yhilmer Poma gemacht, der im Theaterkollektiv Soluna in Viacha, einer Stadt vor den Toren El Altos, aktiv ist. Die Theatergruppe ist Teil des Jugendnetzwerks REBIJO , das sich für die Rechte des Titicacasees einsetzt. In ihrem Theaterstück Pachamama (Mutter Erde) erzählen sie, wie die Menschen mit ihren Lebensgrundlagen sorg- und achtlos umgehen. „In Workshops an Schulen ist uns aufgefallen“, so Poma, „dass die Menschen auf dem Land sich um das Wasser kümmern, in der Stadt dagegen nicht“. Bei der weiteren Beschäftigung mit dem Thema, stießen die Theaterleute auf die Müllproblematik, „die Menschen in der Stadt stören sich am Müll, Wasser ist dagegen kein Thema, es kommt aus dem Wasserhahn“, meint der Schauspieler und Pädagoge.

Die Produktion von Plastik können die jungen Aktivist:innen des Jugendnetzwerks nicht beeinflussen. In Bolivien sind Plastikflaschen und -tüten allgegenwärtig. Mit ihren Theateraufführungen versucht Soluna aber ein Bewusstsein zu schaffen, „die Menschen in der Stadt fühlen sich nicht für die Verschmutzung verantwortlich. Hier setzt unsere Kunst an, wie möchten mit dem Theaterstück die Leute wachrütteln und an ihre eigene Verantwortung appellieren“.

Ein weiterer Ansatz des Netzwerks für die Rechte des Titicacasees ist der Versuch, Recyclingketten aufzubauen. Dazu arbeiten Studierende der Gruppe Ideas Verdes (grüne Ideen) mit Schulen zusammen. Delia Vicente baut Kooperationen mit Schulen auf, um weggeworfene Plastikflaschen zu recyceln. Die zierliche Frau mit freundlichen braunen Augen und Sonnenhut steht auf einem Schulhof in Senkata, im Norden El Altos. Gemeinsam mit Grundschüler:innen packt sie Tüten und Plastikhandschuhe ein. Der Einsatz der Schüler:innen gilt den Plastikflaschen in der Nachbarschaft, die sie an diesem sonnigen Vormittag sammeln wollen. „Wir haben das Projekt entwickelt um sowohl ein Bewusstsein für die Müllproblematik zu schaffen als auch zu zeigen, dass Kreislaufwirtschaft im Kleinen möglich ist“, so Vicente. Im Rahmen des Projekts arbeiten die Studierenden von REBIJO mit Recyclingunternehmen zusammen. Ein weiterer Vorteil ist hier, dass die Schulen durch das Projekt auch eine Einnahmemöglichkeit bekommen, um zum Beispiel Schulhefte für die Schüler:innen zu kaufen. „Inzwischen kauft uns ein Recyclingunternehmen die PET-Flaschen ab“, so die Studentin von Ideas Verdes. Im Projekt lernen die Schüler:innen den Müll zu trennen und die verschiedenen Wertstoffe zu sortieren. Ein weiteres Projekt beschäftigt sich mit der Produktion von Humus durch die Errichtung von Kompostanlagen, wie Vicentes Kollegin Roxana Marca von Jóvenes Educadores en Acción erzählt, sie hält fest: „bei diesem Projekt haben wir selbst sehr viel gelernt. Wir haben mit zwei Schulen begonnen den Kompost einzurichten“. Der Humus kann für den Schulgarten verwendet werden. Dieser ist ein weiteres Lernfeld und hilft, Lebensmittel für die Schulküche zu produzieren.

Der finanzielle Anreiz, der durch das Recycling geschaffen wird, hält auch Yhilmer Poma für einen wichtigen Aspekt, „In Bolivien wird bereits viel recycelt“ meint er und erzählt eine Geschichte aus seiner Familie, in der durch eine Altpapiersammlung eine ökonomische schwierige Phase überbrückt werden konnte, „durch den Verkauf des Altpapiers konnten zumindest die nötigsten Lebensmittel gekauft werden“.

Im Andenstaat leben schätzungsweise zwei Drittel der Bevölkerung in prekären und informellen ökonomischen Verhältnissen. Das weiß auch Carmen Herrera bei IIADI. An der Quelle des Rio Secos haben die Sozialarbeiterin und IIADI mit ehemaligen Bergleuten ein Community-Tourismus Projekt entwickelt. Es sollen neue Einkommensquellen für die Bergleute erschlossen werden. Im besten Fall ersetzen diese die Einnahmen durch den Bergbau. Früher hat an den Quellen des Flusses auch der Bergbau zur Verschmutzung beigetragen. Heute versuchen die Menschen der Region den Extraktivismus hinter sich zu lassen. „Wir haben gemeinsam das Projekt ‚Bergarbeiter:in für einen Tag‘ entwickelt“, sagt Herrera, „die Tourist:innen können das Leben der Bergleute nacherleben, haben die Möglichkeit, in Gasthöfe einzukehren und lokale Produkte zu kaufen, wir versuchen das Marketing zu organisieren“. Die Region, die zwischen 4.500 und 5.000 Metern hoch gelegen ist, hat eine karge aber dennoch atemberaubende Schönheit. Hinter dem kristallklaren Stausee von Milluni erhebt sich majestätisch der Huayna Potosí, einer der sechstausender der Cordillera Real, einer Andenbergkette, die sich um El Alto herum bis zum Titicacasee erstreckt. Die Touristen:innen lernen in der Tagestour ‚Bergarbeiter:in für einen Tag‘ die Geschichte des bolivianischen Bergbaus kennen und können die atemberaubende Schönheit genießen.

Die Wasserqualität hat sich dadurch an der Quelle des Rio Seco wieder verbessert. In El Alto ist er dagegen oftmals noch eine stinkende Kloake, rotbraun eingefärbt und voll mit Plastikmüll. Für Carmen Herrera ist klar, dass die Menschen in der Stadt wieder eine Beziehung zu ihrem Fluss bekommen müssen, damit sie ihn nicht mehr als Mülldeponie verwenden. Das ist ihr großes Ziel, wie sie sagt.

Den Audiobeitrag zum Artikel findet ihr hier:

Theater gegen Müll im Titicacasee von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.