Die niedrigen Wasserstände in den deutschen Flüssen haben die Klimakrise hierzulande 2026 für viele erlebbar gemacht. Im Westen Boliviens, in den Anden, kommt es in den Ballungszentren neben der Wasserknappheit zu einem weiteren Problem. Flüsse und Gewässer sind zunehmender Vermüllung ausgesetzt. Neben Schwermetallen aus dem Bergbau ist es vor allem Plastikmüll, der das Wasser verschmutzt. Thomas Guthmann berichtet aus El Alto.

Wasser, Müll und Cuenca Katarí von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.