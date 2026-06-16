San Dionisio kämpft um sein Wasser

Seit Jahren kämpfen die Gemeinden im südmexikanischen Bundesstaat Oaxaca mit zunehmendem Wassermangel. Die durch die sich verschärfende Klimakrise verursachte andauernde Trockenheit lässt in vielen Orten die Grundwasserleiter versiegen, was die lokale Wasserversorgung gefährdet. Onda wollte wissen, welche Strategien indigene Gemeinden wie San Dionisio Ocotepec dagegen entwickelt haben und welche Rolle dabei ihre traditionelle Lebensweise spielt.

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CC BY-SA 4.0 San Dionisio kämpft um sein Wasser von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.

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