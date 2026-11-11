El Niño und die Gefährdung durch aufgeheizte Ozeane

(Madrid, 10. November 2026, pressenza).- Die Erde erlebt eine fortschreitende Erwärmung. Ozeane absorbieren einen Großteil der durch den Klimawandel erzeugten überschüssigen Wärme und erreichen dadurch außerordentlich hohe Temperaturen. Dies verändert die üblichen Strömungsmuster der Ozeane; die Folgen sind nicht allein auf das Meer beschränkt: Die zu erwartenden Niederschläge und Dürren, klimatische Schwankungen und die Auswirkungen auf die Ernten beeinflussen das Leben von Millionen von Menschen. Eine der Hauptursachen ist das El-Niño-Phänomen, ein natürlicher Klimaprozess, der mit der anomalen Erwärmung der Oberflächengewässer im zentralen und östlichen äquatorialen Pazifik sowie mit Veränderungen in der atmosphärischen Zirkulation zusammenhängt. Im Laufe der Geschichte gab es schon viele El-Niños. Besorgniserregend sind jedoch die Intensität der aktuellen Episode, außerdem trifft sie auf einen Planeten, der schon jetzt wärmer ist als in den vergangenen Jahrzehnten. Laut der Weltwetterorganisation hat sich El Niño fest etabliert; die Wahrscheinlichkeit, dass das Phänomen bis Februar 2027 anhält, liegt bei nahezu 100 Prozent. Internationale Modelle deuteten auf intensive Ereignisse hin, die das Regen- und Temperaturgeschehen in verschiedenen Regionen der Welt verändern könnten.

Lateinamerika zählt zu den am stärksten betroffenen Regionen

Die Organisation Amerikanischer Staaten veröffentlichte gemeinsam mit der Weltwetterorganisation und dem Internationalen Zentrum für die Erforschung des El-Niño-Phänomens (Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño, kurz CIIFEN) am 26. Oktober 2026 einen Warnbericht über die möglichen Auswirkungen im Jahr 2027. Die Prognosen sind besorgniserregend. El Niño wirkt sich nicht auf alle Gebiete gleichermaßen aus. In einigen Gebieten Lateinamerikas könnte es zu einem Rückgang der Niederschläge um bis zu 80 Prozent kommen, für andere Regionen werden sintflutartige Regenfälle prognostiziert, die Überschwemmungen und Erdrutsche auslösen könnten. Der „Corredor Seco“ in Mittelamerika, die Karibikinseln, bestimmte Regionen Kolumbiens und Venezuelas sowie das Amazonasbecken könnten unter erheblichen Niederschlagsdefiziten und Dürreperioden leiden. An der Küste Ecuadors, im Norden Perus, im südlichen Zentralchile und im La-Plata-Becken, das Gebiete in Argentinien, Bolivien, Brasilien, Paraguay und Uruguay umfasst, könnten überdurchschnittlich hohe Niederschlagsmengen auftreten, was die Gefahr von Überschwemmungen und Erdrutschen mit sich bringt. Das heißt: Während einigen Gemeinden das Wasser ausgehen könnte, könnten anderorts Hochwasser Häuser und Ernten wegschwemmen. In Mittelamerika bedroht der Regenmangel bäuerliche Familien, deren Überleben von der Landwirtschaft abhängt. Der Bericht warnt davor, dass im „Corredor Seco“ zwischen 500.000 und 750.000 Menschen in eine akute Nahrungsmittelkrise geraten könnten: Kinder, ältere Menschen, indigene Familien und Kleinbauern, die nicht über die Mittel verfügen, um einen erneuten Verlust ihrer Ernten zu verkraften.

Schwer in Gefahr: Wasser, Ernährung und Gesundheit

Das Problem beschränkt sich nicht auf die Landwirtschaft. Über 200 Millionen Menschen in der Region haben keinen kontinuierlichen Zugang zu Wasser, und etwa die Hälfte des lateinamerikanischen Stromnetzes hängt von Wasserkraft ab. Sinken die Wasserstände in den Stauseen aufgrund ausbleibender Niederschläge, ist auch die Stromerzeugung gefährdet: in Haushalten, Krankenhäusern, in der Industrie und im Verkehr. In einigen Küstengebieten kann aufgrund der sinkenden Süßwasserreserven Meerwasser in die Grundwasserleiter eindringen, was die Wasserqualität noch weiter verschlechtert. Dazu steigen die gesundheitlichen Risiken. Aufgrund der hohen Temperaturen und Versorgungsproblemen könnten viele Familien anfangen, Wasser in ungeschützten Behältern zu lagern, was die Vermehrung der Dengue-Mücke Aedes aegypti anregt. Die Folgen von El Niño beschränken sich also nicht nur auf meteorologische Phänomene, sondern können auch Krankheiten und Ernährungsunsicherheit begünstigen und den Zugang zu grundlegenden Gesundheitsdiensten erschweren.

Auch die Ozeane leiden

Die Erwärmung der Ozeane ist nicht nur eine Folge des El-Niño-Phänomens, sondern auch eins der wichtigsten Anzeichen der Klimakrise. Die Meere nehmen mehr als 90 Prozent der überschüssigen Wärme auf. Das verändert die marinen Ökosysteme, beeinflusst die Verbreitung zahlreicher Arten und setzt die Organismen unter Stress; außerdem muss mit Auswirkungen auf die gesamte Nahrungskette gerechnet werden. Im östlichen Pazifik können die mit El Niño verbundenen Temperatur- und Nährstoffveränderungen den Auftrieb von Tiefenwasser verringern, wo für das Leben im Meer unverzichtbare Nährstoffe wie Plankton und kleine Fische leben. Die Fischerei in Peru und Ecuador reagiert besonders empfindlich auf diese Veränderungen. Für Tausende von Familien, die vom Fischfang leben, kann eine Veränderung der Artenverteilung den Verlust ihrer Haupteinkommensquelle bedeuten. Die Wärme zerstört außerdem Korallenriffe. Eine anhaltende Erwärmung der Meere begünstigt das Korallenbleichen, wodurch Korallen absterben können, wenn die thermische Belastung zu intensiv oder zu lang anhaltend ist. Damit verschwinden Rückzugsgebiete und Laichplätze unzähliger Arten. Das Gleichgewicht einer Unterwasserwelt, die wir kaum kennen und von der ein wesentlicher Teil unseres eigenen Überlebens abhängt, steht auf dem Spiel.

Der gesamte Planet ist betroffen

Lateinamerika gehört zu den Regionen, die bestimmten Auswirkungen dieses Phänomens am stärksten ausgesetzt sind, doch die Folgen von El Niño können sich auch auf andere Teile der Welt ausweiten. Australien, Indonesien und einige Regionen Südostasiens könnten unter Dürreperioden und hohen Temperaturen leiden. In bestimmten Gebieten Afrikas könnten sich die Regenzeiten verschieben, was die Ernährungsunsicherheit verschärfen würde. In anderen Regionen können die Niederschläge zunehmen und das Hochwasserrisiko steigen. Außerdem können die globalen Durchschnittstemperaturen durch El Niño noch weiter hochgehen, indem ein Teil der im Ozean gespeicherten Wärme an die Atmosphäre abgegeben wird. Wir müssen einen grundlegenden Punkt verstehen: Der durch die von Menschen verursachten Treibhausgasemissionen erwärmte Planet kann die Auswirkungen eines natürlichen Phänomens wie El Niño nicht mehr einfach so auffangen. Diese werden nicht in allen Ländern gleich ausfallen, und auch die Intensität jedes einzelnen Wetterereignisses im Jahr 2027 kann nicht genau vorhergesagt werden. Die wissenschaftlich fundierten Warnungen reichen jedoch aus, um bereits jetzt den Handlungsbedarf zu erkennen.

Ist die Menschheit vorbereitet?

Bereiten die Regierungen ihre Bevölkerung darauf vor, mit diesen Umständen umzugehen? Werden Wasserreserven geschützt, Kleinbauern unterstützt? Gibt es Pläne zur Sicherung der Lebensmittel- und Stromversorgung? Werden die Gesundheitssysteme und Frühwarnsysteme angepasst? Der Bericht der OAS, der WMO und des CIIFEN schlägt Präventionsmaßnahmen vor: die Verbesserung der Wasserwirtschaft, die Bereitstellung alternativer Energiequellen, die Verteilung von dürreresistentem Saatgut, die Stärkung der Gesundheitsüberwachung und die Schaffung finanzieller Mechanismen zur Bewältigung von Notfällen. Sinnvoll wäre, diese Maßnahmen einzuleiten, bevor die Folgen eintreten. Besonders betroffen werden indigene und ländliche Gemeinschaften sein. Für viele sind Wälder, Flüsse, Landwirtschaft und natürliche Ressourcen essentielle Lebensgrundlage, und sie verfügen generell über weniger Mittel, sich zu schützen. Über Generationen hinweg hat sich indigenes Wissen über die Zyklen der Natur erhalten. Diees Wissen sollte in Strategien zur Anpassung an den Klimawandel unbedingt einbezogen und indigene Gebiete respektiert werden. Wenn wir weiter Wälder und Ökosysteme zerstören und Flüsse verschmutzen, brauchen wir uns nicht wundern, wenn Dürren, Brände oder Überschwemmungen zunehmen. Die Natur ist weder unerschöpfliches Füllhorn noch die Müllhalde für die Entsorgung unserer Verantwortungslosigkeit. El Niño, Klimaveränderungen und die Erwärmung der Ozeane werden meist in Zahlen, Prozentsätzen und Grafiken ausgedrückt. Doch hinter jeder Zahl stehen Menschenleben. Familien, die ihre Ernte verlieren, Kinder, die kein sauberes Trinkwasser bekommen. Indigene Gemeinschaften, die gezwungen sein könnten, ihr Territorium zu verlassen. Fischer*innen mit leeren Netzen. Und jedes Stück Wald, das verlorengeht, hinterlässt Tausende von Tieren ohne Lebensraum. Wildtiere haben keine Regierung, keine finanzielle Unterstützung, keine Notunterkünfte. Wenn ihre Wasser- und Nahrungsquellen verschwinden, wenn ihre Wälder brennen oder ihre Lebensräume zerstört werden, tragen auch sie die Folgen unserer Entscheidungen.

Dringender Handlungsbedarf besteht schon jetzt

Wir dürfen diese Warnungen nicht länger als weit entfernte Probleme betrachten. Das Jahr 2027 könnte für viele Regionen der Erde zu einem besonders schwierigen Jahr werden. Noch ist Zeit, um den Großteil der Folgen abzumildern, sofern der politische Wille da ist, international zusammenzuarbeiten und sorgsam zu planen. El Niño lässt sich nicht aufhalten, die Erwärmung der Ozeane nicht einfach rückgängig machen. Aber die Ursachen des Klimawandels eindämmen, die Ökosysteme schützen und uns auf das vorbereiten, was auf uns zukommt – das geht. Der Planet braucht keine Rettung vor seiner eigenen Natur. Aber die Gefährdung der Gleichgewichte, die das Leben erst möglich machen, muss dringend gestoppt werden. Und nicht vergessen: Wenn der Ozean krank wird, wird auch die Menschheit krank.

El Niño und die Gefährdung durch aufgeheizte Ozeane von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.