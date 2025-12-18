Dora María Téllez: „Repression ist ein Eingeständnis des Scheiterns“

Dora María Tellez im November in Köln (Foto: Erika Harzer)
Dora María Tellez im November in Köln (Foto: Erika Harzer)

Dora María Téllez war 22 Jahre alt, als sie 1978 an der Besetzung des nicaraguanischen Nationalpalasts beteiligt war – einer Schlüsselaktion der sandinistischen Befreiungsfront, die ein Jahr später zum Sturz der Somoza-Diktatur führte. In den Jahren der sandinistischen Revolution übernahm Téllez verschiedene politische Ämter, ab 1985 war sie Gesundheitsministerin.

Nach der Wahlniederlage 1990 distanzierte sie sich von der FSLN und brach mit Daniel Ortega, dessen autoritären Kurs sie nicht mittrug. Spätestens nach den landesweiten Protesten 2018, die das Regime brutal niederschlug, wurde auch sie zur Zielscheibe der Repression.

Im Juni 2021 wurde Dora María Téllez verhaftet und über anderthalb Jahre in Isolationshaft gehalten. Im Februar 2023 entließ das Regime sie zusammen mit weiteren politischen Gefangenen und zwang sie ins Exil. Heute lebt sie in Spanien. Mitte November war sie in Köln zu Gast, um über Menschenrechte und feministische Kämpfe in Nicaragua zu sprechen.

Im Interview mit Erika Harzer spricht Dora María Téllez über Repression in Nicaragua, den autoritären Kurs der Ortega-Regierung und ihr eigenes Exil.

Förderbanner npla-Projekt 2023 - Globale Krisen verstehen - Nachhaltige Entwicklung stärken

CC BY-SA 4.0 Dora María Téllez: „Repression ist ein Eingeständnis des Scheiterns“ von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.

Das könnte dich auch interessieren:

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Newsletter

(siehe Datenschutzerklärung)

Spenden

npla Spendenformular

Zahlungsmethode auswählen
Persönliche Informationen

Kreditkarteninformation
Dies ist eine SSL-gesicherte Zahlung.

Spendensumme: 5€

Follow Us

Impressum

Nachrichtenpool Lateinamerika
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Datenschutz-Übersicht

Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.