Mord an einem Journalisten und Waldschützer

(Lima, 29. Januar 2024, servindi).- Der Journalist Luis Alfonso Teruel Vega (39) wurde am Sonntag, dem 28. Januar, auf einer Straße in der honduranischen Gemeinde Atima im Department Santa Bárbara, 200 Kilometer nordwestlich von Tegucigalpa, erschossen.

Das Komitee für freie Meinungsäußerung (Comité por la Libre Expresión) berichtete, dass Teruel Vega mit seinem 11-jährigen Sohn in einem Fahrzeug unterwegs war, als er von zwei unbekannten Angreifern abgefangen wurde, die ihn aus dem Fahrzeug zerrten und erschossen.

Der Journalist arbeitete für den Lokalsender Pencaligüe Televisión und war erst vor 15 Tagen zum Friedensrichter in der Gemeinde Atima ernannt worden. Er wurde aufgrund der Schussverletzungen in eine Klinik gebracht, wo er schließlich verstarb.

Teruel Vega stammte aus einer Familie, die für den Umweltschutz kämpfte. Im Fernsehen hatte er die Entwaldung angeprangert und seine Solidarität mit den Bauern und Bäuerinnen ausgedrückt, die um ihr Land kämpfen. Er war außerdem ein kritischer Medienschaffender der aktuellen Regierung und informierte im sozialen Netzwerk Facebook als Luisito TV über die Gefährdung der Waldbestände und den Verkauf von illegal beschafftem Holz.

Ein weiteres seiner Themen waren die Konflikte im Bildungsministerium und der zunehmende Verkauf von alkoholischen Getränken in der Stadt, worüber am 3. Februar in einer öffentlichen Bürgerversammlung gesprochen werden sollte.

Nach Angaben des Komitees für freie Meinungsäußerung wurden seit 2001 mehr als 100 Medienschaffende in Honduras ermordet. Honduras ist ein Land, in dem mächtige Gangs und Drogenbanden agieren und in dem mehr als 90 Prozent der Verbrechen ungestraft bleiben. Am 22. Dezember 2023 wurde auch der Journalist Francisco Ramírez Amador in Danlí (Osten) erschossen und ein Polizist, der ihn bewachte, verwundet. Er stand aufgrund von Drohungen, die er zuvor erhalten hatte, unter Schutzmaßnahmen.

