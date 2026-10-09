Kampf um ein würdevolles Leben

Ximena Narvaez Foto: Vicky Medina

Die Wiedereingliederung ehemaliger Guerillamitglieder nach 10 Jahren Abkommen: Die Gemeinde Agua Bonita 2, im Bundesstaat Caquetá, gilt als eines der erfolgreichsten kollektiven Wiedereingliederungsprojekte für ehemalige FARC-Kämpfer*innen nach dem Friedensabkommen von 2016 in Kolumbien. Es ist eins von 24 ETCR im Land, die Wiedereingliederungszonen für Unterzeichner*innen des Abkommens. In diesem Radiobeitrag erzählt Ximena Narvaez, eine ehemalige Guerillera und Bewohnerin von Agua Bonita 2, über die Entwicklungen der letzten zehn Jahre in der Region, ihre Wiedereingliederungsprojekte, die anhaltenden Probleme und die Perspektiven angesichts der neuen rechtsextremen Regierung in Kolumbien.

Musik: La Guerrillera von Edson Velandia und Adriana Lizcano

In Kooperation mit dem Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile Lateinamerika e.V. (FDCL)

Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile-Lateinamerika (FDCL e.V.)

CC BY-SA 4.0 Kampf um ein würdevolles Leben von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.

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