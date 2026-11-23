(Montevideo, 17. November 2026, la diaria/poonal).- Anlässlich des Internationalen Tags zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen am 25.11. hat das Innenministerium am Dienstag einen Bericht über häusliche und geschlechtsspezifische Gewalt vorgelegt Nach Angaben der Nationalen Direktion für Geschlechterpolitik wurden zwischen Januar und Oktober 2026 landesweit 34.737 Fälle von häuslicher Gewalt zur Anzeige gebracht. In die Erhebung flossen Fälle häuslicher Gewalt sowie Straftaten im häuslichen Kontext, wie Drohungen und Körperverletzung, ein. Im Vorjahr waren im gleichen Zeitraum sogar 35.590 Anzeigen registriert worden.

63 Prozent waren sogenannte „Beziehungstaten“, ausgeübt durch ehemalige Lebens- oder Sexualpartner. 36 Prozent der Täter waren Blutsverwandte oder angeheiratete Verwandte, ein Prozent der Beschuldigten lebten im gleichen Haushalt, waren aber weder Partner noch Ex-Partner oder Verwandten der Geschädigten.

Bei der vom Partner oder Ex-Partner ausgeübten Gewalt dominierten körperliche Angriffe (49 Prozent), gefolgt von psychischer Gewalt (34 Prozent). Digitale Gewalt und stellvertretende Gewalt machten jeweils sieben Prozent aus, sexuelle Gewalt zwei Prozent, vermögensbezogene oder wirtschaftliche Gewalt je ein Prozent. In familiären Kontexten hingegen dominierte die psychische Gewalt mit 48 Prozent der Fälle, gefolgt von körperlicher Gewalt mit 41 Prozent, Vermögens- oder wirtschaftliche Gewalt machte acht Prozent und sexuelle Gewalt drei Prozent aus.

Laut dem Bericht wurden in den ersten zehn Monaten des Jahres 2026 16 Femizide und 13 versuchte Femizide registriert, das heißt, alle zehn Tage wurde eine Frau aufgrund ihres Geschlechts getötet bzw. ein Mordversuch unternommen.

88 Prozent der Angriffe ereigneten sich in einer Wohnung. In 56 Prozent der Fälle lebten die Geschädigte und der Täter zum Zeitpunkt der Tat zusammen, in 13 Prozent der Fälle hatten sie zuvor eine Lebensgemeinschaft geführt, in 31 Prozent der Fälle hatten sie nie zusammengelebt.

38 Prozent der Geschädigten waren zwischen 39 und 48, je 19 Prozent waren 18 bis 28 oder 29 bis 38 Jahre alt, 24 Prozent waren über 49 Jahre.

38 Prozent der ermordeten Frauen wurden mit einer Schusswaffe getötet, 31 Prozent mit einer Stichwaffe. Schwere Gegenstände und andere Tatwaffen kamen in 26 Prozent der Fälle zum Einsatz, bei fünf Prozent lagen keine Angaben vor.

July Zabaleta, Direktorin für Gleichstellungspolitik im Innenministerium, erklärte auf einer Pressekonferenz, dass sich gegenüber dem Vorjahr kaum etwas verändert habe. Ein Femizid weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, ja, aber: „16 Morde an Frauen – das bleibt einfach eine sehr grausame Tatsache.“ Den Rückgang um 2,4 Prozent bei den Anzeigen wegen häuslicher Gewalt interpretierte Zabaleta als eine Art Stagnation mit Abflachung der Spitzenwerte.

Laut dem Bericht waren in 59 Prozent der angezeigten Fälle Kinder und Jugendliche anwesend, in vier Prozent der Angriffe war eine Schusswaffe im Spiel. 40 Prozent der Betroffenen hatten bereits ein- oder mehrmals Anzeige erstattet; davon waren in 59 Prozent der Fälle Schutzmaßnahmen angeordnet worden.

Zwischen Januar und Oktober 2026 wurden landesweit 4.059 elektronische Fußfesseln angeordnet, diese gab es fast zu 100 Prozent für Leute aus dem Umfeld der Geschädigten: 72 Prozent gingen an ehemalige Partner, 24 Prozent an Familienangehörige. Wie Zabaleta präzisierte, gab es im Laufe des Jahres 4.600 Anordnungen, darunter „neue Anschlüsse und Wiederanschlüsse“. Derzeit gebe es 2.500 aktive Fälle.

Zabaleta kennt sich nicht nur mit den Zahlen aus, sondern hat selbst Erfahrungen mit häuslicher Gewalt machen müssen. Ihrer Meinung reichen elektronische Hilfsmittel nicht aus. Zabaleta fordert eine Ausweitung der Sperrzone, die üblicherweise 500 Meter beträgt. So gebe man auch der Polizei mehr Zeit zu reagieren, wenn ein Notruf eingehe.

I34.737 Anzeigen wegen häuslicher Gewalt in zehn Monaten von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.