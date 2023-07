„Die Ermordung Gaitans hat unser Land in zwei Teile gespalten“

Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

(Bogotá, 22. Mai 2023, alai).- Kaum eine Persönlichkeit in der Geschichte des Kontinents besaß ein so disruptives Potential wie Jorge Eliecer Gaitán, „el negro“- wie er von den kolumbianischen Oligarchen genannt wurde. Sein Traum war wahrscheinlich einer der umstrittensten und folgenreichsten in Kolumbien nach der Ermordung von Simón Bolívar. Geboren und aufgewachsen in einer bescheidenen Andenfamilie, verbrachte Gaitán einen Großteil seiner Kindheit in den Bergen des Egipto-Viertels am Rande von Bogotá. Jahre später schloss er sein Jura-Studium an der Universidad Nacional de Colombia in Bogotá mit einer Arbeit über sozialistische Ideen in Kolumbien ab. Seine Zeit an der staatlichen Universität ermöglichte es ihm, sich als großer Agitator für die Liberale Partei zu etablieren. Seine rhetorischen Künste wurden durch seine Reise nach Italien perfektioniert. Dort lernte er wichtige Persönlichkeiten der internationalen Strafrechtsszene kennen, darunter den faschistischen Konvertiten Enrico Ferri. Das Europa der 1920er Jahre gab Gaitáns Denken einen nationalistischen Anstrich. Benito Mussolini überreichte ihm 1927 persönlich seine Promotionsurkunde; danach kehrte er nach Kolumbien zurück, um wichtige politische Kämpfe anzuführen. Sein bevorstehender Wahlsieg machte ihn zur größten Bedrohung für die liberalen und konservativen Oligarchien und zu einem unangenehmen Zeitgenossen für das US-Kapital. Am 9. April 1948 wurde er in den Straßen von Bogotá erschossen. Wir sprachen mit seiner Enkelin María Gaitán Valencia, Direktorin des Centro Nacional de Memoria Histórica (etwa: Nationalen Zentrums für Historische Erinnerung) über seine Ideen und die Herausforderungen der Erinnerung.

Diana Alfonso: Ich möchte Sie zum 9. April 1948 befragen, dem Tag, an dem Gaitán im Zentrum von Bogotá ermordet wurde. Was waren die Gründe für die Ermordung Ihres Großvaters? Welcher Teil seines ideologischen und politischen Repertoires machte ihn für die kolumbianische Führungsschicht so gefährlich?

María Gaitán: Zunächst möchte ich sagen, dass Gaitán immer als liberaler Vorreiter betrachtet und eingestuft wird. Aber das war er eigentlich nicht, daher sollten wir zunächst seinen Werdegang kontextualisieren. Damals gab es in der Geschichte Kolumbiens zwei Parteien, die Liberale Partei und die Konservative Partei. Wenn man keiner der beiden Parteien angehörte, hatte man keinerlei politischen Einfluss. Beide Parteien waren seit der Gründung der verschiedenen Republiken auf unserem Kontinent umstritten. Als Gaitán 1934 feststellte, dass die liberalen Ideen innerhalb der Liberalen Partei nicht vertreten wurden, gründete er die Nationale Revolutionäre Linksunion (UNIR). Doch dann verstand er, dass es wichtig war, wieder in die Liberale Partei einzutreten und dort sozialistische Ideen einzubringen, was er auch tat, als er 1944 Parteivorsitzender wurde. Der erste Artikel des „Gaitán-Plans“ stellte klar, dass „die Liberale Partei die Partei des Volkes ist“. Er pflegte zu sagen, dass es in Kolumbien nicht zwei Parteien gebe, sondern dass das Land in zwei Teile gespalten sei [Nach Ansicht Jorge Eliécer Gaitáns ist Kolumbien in zwei Länder geteilt: das „politische Land“ und das „nationale Land“. Das eine kümmert sich um den Erhalt seiner Privilegien und seiner Macht, und das andere kämpft für Gesundheit, Bildung und Kultur. Anm. d. Übers.]. Dies ist wichtig, um zu verstehen, was in jenen Jahren in der kolumbianischen Politik geschah. Gaitán ist nicht deshalb so wichtig, weil er ermordet wurde, sondern wegen seiner politischen Laufbahn, die er als „sardino“, wie wir in Kolumbien sehr junge Menschen nennen, begann. Schon als er zehn Jahre alt war, wusste er sehr genau, was er zu tun hatte. Seine Mutter Doña Manuela Ayala erzählte, dass Gaitán ihr schon als Jugendlicher sagte, dass er eine sehr wichtige Aufgabe in Kolumbien habe. Schon damals hatte er sein politisches Bewusstsein und auch dieses drängende Bedürfnis, Kolumbien in ein wirklich demokratisches Land zu verwandeln. In der Schule hatte er bereits Italienisch unterrichtet, und Italien war einer der einflussreichsten Orte für das Strafrecht. Schon früh beschloss er, nach Italien zu reisen. Nach Abschluss seines Studiums schrieb Gaitán „Las ideas socialistas en Colombia“ (Sozialistische Ideen in Kolumbien), ein Beitrag, der sich im Wesentlichen auf die wirtschaftliche Umgestaltung des Landes konzentrierte. Er hatte große Schwierigkeiten, die Universidad Nacional dazu zu bringen, die Arbeit anzunehmen, weil man dort der Ansicht war, ein Jurastudent müsse als Abschlussarbeit juristische Argumentationen vorbringen und kein wirtschaftspolitisches Konzept. Diese Ideen, die er im Alter von einundzwanzig Jahren niederschrieb, sollten das Rückgrat bilden, von dem aus er sein Denken weiter entwickelte. Nach seiner Rückkehr aus Italien verübten die USA 1928 in Zusammenarbeit mit der damaligen Regierung das vielleicht erste bekannte Massaker an kolumbianischen Arbeitern. Es wurde von der United Fruit Company verübt, die für das Bananengeschäft zuständig war. Angesichts der Forderungen der Arbeiter nach besseren Löhnen, besseren Arbeitsbedingungen und einem geregelten Arbeitstag beschlossen die Sicherheitskräfte, sie zu ermorden. Gaitáns Engagement im Rahmen des Bananenmassakers brachte ihm den Titel „Volkstribun“ ein, als er die Arbeiter zwischen 1928 und 1929 vor dem Kongress verteidigte. Dies führte dazu, dass die Vereinigten Staaten allmählich an Rückhalt verloren, während die konservative und kirchliche Hegemonie, die so viele Jahre lang in der politischen Struktur Kolumbiens verankert war, zu bröckeln begann. Nachdem er dem liberalen Lager beigetreten war, verstand Gaitán, dass der Funktionärsstil der Partei den liberalen Ideen und noch mehr den sozialistischen Ideen fremd war. Wie ich bereits sagte: Er war keine liberale Leitfigur, sondern eine Leitfigur des Volkes, des „nationalen Landes“, wie er es nannte. Und das schloss Liberale, Konservative, Kommunisten, Sozialisten, Unabhängige und auch Frauen mit ein, denn wir dürfen nicht vergessen, dass Frauen damals noch kein Wahlrecht hatten. Doch der Gaitanismo begann sich innerhalb der Liberalen Partei zu organisieren, je nach Region unter verschiedenen Bezeichnungen. Das war die Kraft Gaitáns: das Land zu vereinen. Gaitán gehörte zu allen, auch zu den Kommunisten, die sich fast immer mit anderen Parteien gegen ihn verbündeten. Nach seiner Ermordung, aber auch schon vorher, bedauerten verschiedene Sektoren diese Position.

D.A.: Was geschah am 9. April, was waren die strukturellen Folgen des Bogotazo, und was änderte sich von da an in Kolumbien?

M.G.: Die Ereignisse vom 9. April sind als Bogotazo bekannt, weil in der Hauptstadt die Unruhen am sichtbarsten waren. Wir sind immer noch ein sehr zentralisiertes Land, und es scheint, dass nur das zählt, was in Bogotá passiert. Aber passender wäre eigentlich „Colombianazo„. Dies war die Antwort eines Volkes, das bereits erwacht war und die moralische und demokratische Wiederherstellung der Republik in die eigenen Hände genommen hatte. Gaitán hatte den Kampf schon 1948 begonnen, in der zweiten liberalen Regierung von Alfonso López. Dieser hatte sich in seiner ersten Amtszeit als fortschrittlicher erwiesen. In seiner zweiten Amtszeit distanzierte sich Gaitán kategorisch und begann, die Korruptionsfälle in der Liberalen Partei zu zu benennen und zu kritisieren. Wenn man die damalige Presse liest, versteht man die enorme Angst der regierungsfreundlichen Fraktion vor dem „politischen Land“, wie Gaitán es nannte. Die Massenmedien begannen, ihn in beleidigender Absicht als „negro“ oder „indio“ zu bezeichnen, Gaitán jedoch reagierte auf diese Zuschreibungen mit Stolz. Er verstand die grundlegende Rolle der Medien, übernahm deshalb das Radio und gründete die Zeitung Jornada, die von seinen eigenen Leuten finanziert wurde, sowie den Verlag Patria, bei dem man für einen Peso oder fünfzig Cent Abonnent werden konnte. Danach kehrte er zur Liberalen Partei zurück, die zuvor sein trojanisches Pferd gewesen war. Die USA nahmen diese Rückkehr zur Kenntnis und wussten, dass er früher oder später an die Macht kommen würde. Gaitán wurde immer vorgeworfen, die Liberale Partei „gespalten“ zu haben. Aber das hat er nicht. Er hat sich immer konsequent dafür eingesetzt, dass es einen Volkskongress geben muss, um einen Kandidaten des Volkes zu wählen. Das geschah dann in Bogotá auf der Plaza de Toros, wo die Delegierten aus dem ganzen Land ihn zum Kandidaten gegen den Amtsanwärter der regierenden Liberalen Partei, Gabriel Turbay, wählten. Turbay verlor die Wahl. Seine eigene Partei fiel ihm in den Rücken, nachdem sie erkannt hatte, dass nur Gaitán eine Chance auf Erfolg hatte. Für jede Regierungspartei, ob liberal oder konservativ, zählte nur der Erhalt der sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Macht. Doch Gaitán verlor die Wahlen vom 5. Mai 1946. Dennoch sagte er: „Heute beginnt der Kampf!“. Zwischen 1997 und 1998 reiste ich sechs Monate lang durch Kolumbien und sammelte Zeugenaussagen von Gaitanistas, die sich noch an Gaitán erinnerten und Ende der 1940er Jahre an seiner Bewegung teilgenommen hatten. Viele sagten: „Ich war ein Liberaler, bis ich seinen Ruf hörte und ein Gaitanista wurde“. Es bestand kein Zweifel, dass er die folgenden Wahlen 1950 gewinnen würde, deshalb wurden bereits ab 1947 Verfolgungsmaßnahmen eingeleitet, die viel gefährlicher waren als die Strategien der Medien. Es wurden Häuser angezündet, Attentate verübt, politische Führungskräfte verfolgt usw. 1947 siegte Gaitán im ganzen Land an der Basis und bei Kongresswahlen. In Anbetracht seines bevorstehenden Triumphs wurde die Politik gegen die gaitanistische Bewegung verschärft.

Aus verfolgten Gaitanistas wird eine Guerilla

Am 7. Februar 1948, einige Monate vor der Ermordung Gaitáns und so vieler Gaitanistas, rief das „nationale Land“ zu einer Schweigekundgebung auf der Plaza de Bolívar in Bogotá auf; ein Marsch in totaler und absoluter Stille, der von Gabriel García Márquez wunderschön beschrieben wurde. Es heißt, dass 100.000 Landsleute aus dem ganzen Land in Bussen, zu Pferd, zu Fuß und sogar barfuß gekommen sind. Viele Frauen, Mädchen und Jungen hörten zu, als Gaitán das Friedensgebet sprach, ein improvisiertes, poetisches Meisterwerk der Ablehnung des anhaltenden Völkermords. Er war bereits nach den Wahlen von ’47 zum alleinigen Vorsitzenden der Liberalen Partei ernannt worden. Gaitán warnte den damaligen Präsidenten, den Konservativen Mariano Ospina Pérez, wenn die Gewalt nicht aufhöre, werde das Volk mit vollem Recht und zu seiner eigenen Verteidigung zurückschlagen. Und genau das geschah am 9. April. Gaitanistas aller Parteien gingen auf die Straße, um ihrer Enttäuschung Ausdruck zu verleihen, aber auch, um die Zerschlagung ihrer Hoffnung zu betrauern, die sich über viele Jahre hinweg aufgebaut hatte. In der Absicht, sich zu verteidigen und ihre Familien zu schützen, sind diese Männer und Frauen in die Berge gegangen, in das Dickicht der kolumbianischen Natur, die den Zauber unseres Landes ausmacht und zu unserem größten Reichtum gehört. Nur so ist es zu verstehen, warum Tirofijo [gemeint ist Manuel Marulanda] die 1964 gegründete FARC-Guerilla so viele Jahre lang anführte. Er griff Ende ’48 zu den Waffen, weil der Staat ihn und seine Cousins, die Gaitanistas waren, verfolgte. In den Bergen begann sich nun eine gaitanistische Selbstverteidigungsgruppe gegen den Staat zu formieren. Ihre Organisation wuchs, bis sie 1964 zu einer Guerillagruppe wurde. Zu dieser Zeit hatte die kubanische Revolution bereits stattgefunden, und es gab eine Welle von Aufständen, die auch Auswirkungen auf die Aktivitäten der FARC und die Nationalen Befreiungsarmee (ELN) hatten. Die ELN hatte sich aus einem Verteidigungskampf in der Erdölzone von Barrancabermeja heraus gegründet und wurde von einem Gewerkschafter namens Rafael Rangel angeführt. Dasselbe geschah in der Umgebung von Bogotá, genauer gesagt in der Region Sumapaz mit ihren legendären Kämpfen um Land. Von dort stammten kommunistische Führer wie Juan de la Cruz Varela, auch er ein Gaitanista-Anführer, der zu den Waffen griff. Es gibt einen umfangreichen Briefwechsel aus der Zeit vor dieser Guerillas. Die Anführer der Aufständischen schrieben an Gaitán, wie die Brüder Loaiza, Tirofijo selbst und Juan de la Cruz. Sie berichteten ihm von den Fortschritten des Gaitanismo in ihren Gebieten. Die Kommunikation brach dann ab, da es nach der Ermordung Gaitáns niemanden mehr gab, mit dem man die Brücke des Dialogs für die moralische und demokratische Wiederherstellung der Republik schlagen konnte. Diese Menschen, die angesichts der staatlichen Gewalt in den Urwald flüchteten, wurden von den Medien als Banditen behandelt.

D.A.: Wie haben Sie Direktorin des Nationalen Zentrums für das historische Gedächtnis zu Ihrer Position gefunden? Vor welchen Herausforderungen steht der Pacto Histórico, um das zu erreichen, was als „vollständiger Frieden“ bezeichnet wird? Und welche Rolle sollte die von Ihnen geleitete Institution Ihrer Meinung nach spielen?

M.G.: Das historische Gedächtnis wurde in Kolumbien schon lange vor dem Gesetz 1.448 von 2011 [das Gesetz zur Landrückgabe und Entschädigung von Opfern] rekonstruiert. Das kolumbianische Volk hat die Kunst der Mündlichkeit bewahrt und über Generationen hinweg die Hoffnung auf diesen Wandel weitergegeben. Es hat nicht zugelassen, dass die Erinnerung in Vergessenheit gerät. Wir befinden uns in der vierten und gehen auf die fünfte Generation zu, die seither geboren wurde. Wir sind die Generationen, die die Bedeutung Gaitáns und des Gaitanismo erfahren haben. Bei der Diskussion um das Gesetz wurde das Jahr 1985 als Zeitpunkt festgelegt, ab dem die Opfer materiell entschädigt werden können. Die Begründung des Kongresses war, dass kein Geld für die Entschädigung der Opfer der vorangegangenen Jahrzehnte vorhanden sei. Wenn wir also von mehr als neun Millionen Opfern sprechen, müssen wir diese willkürliche Festlegung mitdenken. Aber was geschah davor? Das Vergessen ist ein weiterer Akteur im kolumbianischen bewaffneten Konflikt. Der 9. April muss als ein Wendepunkt in dieser Geschichte verstanden werden. Ich persönlich habe dafür gekämpft, dass nicht der 10. Dezember [seit 1948 von den Vereinten Nationen festgelegter internationaler Tag der Menschenrechte] der Tag des Gedenkens an die Opfer sein soll. Jeder Kampf für die historische Erinnerung ist auch ein politischer Akt, der auf vielfachen Widerstand derer stößt, die sich einer demokratischen historischen Erinnerung widersetzen. Es gibt ein großes Monopol auf dieses Gedächtnis, und einige Daten werden so festgelegt, dass andere vergessen werden. Aber der 9. April ist der Tag, der – wie man umgangssprachlich sagt – „Kolumbien in die Scheiße geritten hat“. Dieser Tag hat die nationale Geschichte in zwei Teile gespalten. Dieser Tag kann uns helfen, darüber nachzudenken, warum sich die Kolumbianer gegenseitig umbringen und warum das „politische Land“ uns weiterhin spaltet. Erst jetzt, in der Regierungszeit, in der der Pacto Histórico beschlossen wurde, treten wir in eine echte Phase des Wandels ein. Präsident Gustavo Petro ist der Meinung, dass wir in Kolumbien „die Erinnerung wiederbeleben“ müssen. Wie wir mit ihm erörtert haben, können wir uns nicht darauf beschränken, die Daten weiterhin in den Kalender einzutragen. Bei dieser Aufgabe der Erinnerung wurde ein Großteil des Landes nicht beachtet, denn unsere politische Vision oder zumindest unsere politische Arbeit ist immer noch sehr zentralistisch. Deshalb muss sich die Institution, die ich leite, den Dörfern, Feldern, Städten, Flüssen, Bergen, Wüsten, Dschungeln und Wäldern zuwenden; sie muss dem Land zuhören, sogar der Natur als Opfer des Konflikts. Wir müssen auch damit beginnen, furchtlos diejenigen zu benennen, die für die Entstehung dieses Konflikts verantwortlich sind und die bisher unsichtbar gemacht wurden. Es geht nicht nur um die Wahrheit und darum zu wissen, „wer den Befehl gegeben hat“, sondern auch darum, einen kulturellen Wandel herbeizuführen, der es uns ermöglicht, einander wieder in die Augen zu sehen und uns als Kolumbianer zu erkennen.

