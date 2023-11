Die Befreiung der Mutter Erde

Nach mehr als vier Jahrzehnten bewaffneten Konflikts befindet sich Kolumbien derzeit in einem Friedensprozess. In den ländlichen Gebieten war (ist) der Konflikt stark vom Streit um Land geprägt, bei dem alle bewaffneten Akteure um die Kontrolle und die Vorherrschaft über das Land kämpfen.

In der Folge wurden Tausende von Bauer*innen und Indigenen getötet, vertrieben und ihres Landes beraubt.

Die Lösung des Landproblems ist daher eine unabdingbare Voraussetzung für die Verwirklichung des Friedens.

Eines der von dem Konflikt stark betroffenen Völker sind die Nasa. Viele ihrer angestammten Ländereien befinden sich heute in den Händen der Zuckerindustrie.

Wir haben Abel Coicue, einen Vertreter der Nasa aus der Gemeinde Caloto im Norden des Bundesstaates Cauca, interviewt, der erzählte, wie und seit wann sie beschlossen haben, ihr Land zurückzuerobern, ein Prozess, den sie die Befreiung von Mutter Erde nennen.

