(Mexiko-Stadt, 21. November 2026, amerika21).- In einem ersten Urteil im Fall von Ayotzinapa hat ein mexikanisches Bundesgericht insgesamt 26 Angeklagte wegen Mordes an sechs Personen für schuldig befunden. Die Mafiamitglieder und Behördenvertreter*innen wurden unisono zur Höchststrafe von 60 Jahren Haft verurteilt.

Das Bezirksgericht für Bundesstrafverfahren mit Sitz in Matamoros im Bundesstaat Tamaulipas befasste sich mit den Straftaten vom September 2014. Als deren Anstifter identifizierte es den ehemaligen Bürgermeister von Iguala, José Luis Abarca Velázquez. Der damalige Kommandant der Stadtpolizei von Iguala, Felipe Flores Velázquez, wurde ebenfalls verurteilt.

Während der Angriffe auf die Lehramtsstudenten von Ayotzinapa wurden 43 Studenten verhaftet und anschließend von Gruppen der organisierten Kriminalität verschleppt. Als weitere Aktivisten daraufhin in den Straßen von Iguala eine improvisierte Pressekonferenz hielten, wurden bei einem erneuten Angriff von Bewaffneten zwei Studenten erschossen. Der Leichnam eines weiteren Studenten, Julio César Mondragón, wurde am nächsten Morgen verstümmelt aufgefunden.

Auch der Bus einer lokalen Fußballmannschaft geriet in derselben Nacht in den Kugelhagel von Polizeibeamten. Dabei wurden ein 15-jähriger Spieler, der Busfahrer sowie eine Frau in einem vorbeifahrenden Taxi getötet. Insgesamt 40 Personen erlitten bei den Ereignissen in der Nacht vom 26. auf den 27. September 2014 teilweise schwere Verletzungen.

Familie bezeichnet Urteil als „unvollständig“

Die Familie von Mondragón sieht in dem Urteil einen ersten Schritt. Sie bezeichnet es jedoch als „unvollständig“, da die brutale Folter, der er ausgesetzt war, strafrechtlich nicht geahndet wurde. Begleitet wird die Familie vom Solidaritätsnetzwerk „Dekade gegen die Straflosigkeit“. Das Netzwerk erinnerte daran, dass die Nationale Menschenrechtskommission (CNDH) im Jahr 2016 zu dem Schluss kam, dass Julio César 64 Knochenbrüche erlitt. Dem Studenten und jungen Familienvater, der vor der Gewalt fliehen wollte, wurde zudem die Gesichtshaut abgezogen. „Davon findet sich nichts im Urteil“, beklagt seine Familie.

Die CNDH wies zudem darauf hin, dass an der Folter und dem Mord von Mondragón sowohl Mitglieder der Mafiagruppierung „Guerreros Unidos“ als auch Polizisten von Iguala beteiligt waren. Doch auch zwölf Jahre nach der Tat weiß die Familie immer noch nicht, wer genau Julio César gefoltert und hingerichtet hat. Besonders schwer wiegt für die Familie, dass das Urteil die Beteiligung kommunaler Behörden an den Verbrechen jener Nacht eindeutig bestätigt. „Es ist wichtig, dass die Beteiligten im Fall Julio César verurteilt werden. Doch solange Folter und außergerichtliche Hinrichtung in einem Urteil nicht ausdrücklich genannt werden, bleibt die Gerechtigkeit für ihn unvollständig“, betonen die Familie und das Solidaritätsnetzwerk.

130 Personen in Untersuchungshaft

Nach aktuellen Berichten der Bundesstaatsanwaltschaft (FGR) werden im Fall Ayotzinapa insgesamt 168 Personen strafrechtlich verfolgt. 130 davon sitzen in Untersuchungshaft. Unter den Angeklagten befinden sich lokale Behördenvertreter*innen, Militärs, Drogenhändler, der ehemalige Generalstaatsanwalt Jesús Murillo Karam und seit letztem August auch der damalige Gouverneur von Guerrero, Ángel Aguirre Rivero. Letzterem wird vorgeworfen, die Vernichtung von Beweismaterial der Verbrechen befohlen zu haben.

Von den meisten der 43 verhafteten und anschließend verschleppten Studenten fehlt bis heute jede Spur. Bisher konnten nur die Überreste von drei der 43 Studenten genetisch identifiziert werden. Für das gewaltsame Verschwindenlassen der Studenten wurde bisher niemand verurteilt.

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