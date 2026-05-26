onda-info 643 – Zum Tod von Totó La Momposina

Sie war eine der wichtigsten kulturellen Stimmen der afrokolumbianischen Gemeinschaften. Totó La Momposina. Über Jahrzehnte brachte sie Cumbia, Bullerengue, Mapalé und andere Musiktraditionen der kolumbianischen Karibik auf die Bühnender Welt. Am 17. Mai ist Totó la Momposina – mit bürgerlichem Namen Sonia Bazanta Vides – im Alter von 85 Jahren in Mexiko verstorben. Mit dieser traurigen Nachricht begrüßt euch Markus zum onda-info 643, in dem es diesmal vor allem um Kolumbien geht.

In Medellín, der zweitgrößten Stadt Kolumbiens, drängen zivile Initiativen darauf, am Friedensprozess zwischen Regierung und Mafia beteiligt zu werden. Eine Stadtteilaktivistin erklärt im Beitrag, warum es wichtig ist, dass nicht nur die Mafiabosse im ständigen Fokus der Medienberichterstattung und politischer Diskurse stehen. Und wir erfahren, was jetzt schon erreicht wurde, obwohl sich die Gespräche selbst gerade in der Krise befinden. Ihr hört einen Beitrag von David Graaf, der zuerst bei Radio Dreyeckland gesendet wurde.

Dazu haben wir wie immer Nachrichten – diesmal aus Bolivien, Mexiko und natürlich Kolumbien, wo am 31. Mai die erste Runde der Präsidentschaftswahlen anstehen.

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