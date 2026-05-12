Hallo und willkommen zum onda-info 642.

Wie reagieren Menschen, wenn der Staat sich zurück zieht, die Unterstützung sozialer Projekte wegbricht und gleichzeitig der politische Druck wächst? Klingt irgendwie nach der aktuellen Situation in Deutschland. Niklas Franzen nimmt uns allerdings mit in den Nordosten Brasiliens. Dort schaute er sich an, wie bäuerliche Gemeinschaften und zivilgesellschaftliche Organisationen dem Rechtsruck getrotzt haben und was sich seit der Rückkehr von Luiz Inácio Lula da Silva verändert hat.

Mitte April kamen Nini Daza, Oberste Rätin der Consejería Mayor des Indigenen Regionalrats des Cauca – kurz CRIC – und Manuel Bustos von der indigenen Kaffeekooperative CENCOIC zu einer Vortragsreise nach Deutschland. Sie berichteten über die Schaffung von Alternativen zu Anbau von Kokablättern und der Produktion von Kokain in ihrer kolumbianischen Heimatprovinz Cauca. Die Rundreise wurde von der Rosa-Luxemburg-Stiftung und dem Kaffeekollektiv Aroma Zapatista, welches den Kaffee von CENCOIC in Deutschland vertreibt, organisiert. Onda sprach mit Martin Mäusezahl von Aroma Zapatista über den Zweck der Reise und wie das Kollektiv die indigenen Organisationen in Kolumbien unterstützt.

Doch zuvor noch einige Meldungen aus der Nachrichtenredaktion von poonal.

Eine interessante halbe Stunde wünscht Knut im Namen der ondistas.

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