Hallo und Willkommen zum onda-info 637

kurz vor dem 8. März, dem internationalen Frauenkampftag erreichen uns Aufrufe aus diversen Städten in Europa und Lateinamerika für die Rechte von FLTIQ* auf die Straße zu gehen. Poonal hat für Euch einen Nachrichtenblock zusammengetragen.

3. März 2026 ist der 10. Todestag von Berta Cáceres. Die, Menschenrechts- und Umweltverteidigerin, indigene Aktivistin, Feministin wurde in ihrem Haus in La Esperanza in Honduras ermordet. Der politische Femizid folgte einem Mordkomplott zugunsten von Wirtschaftsinteressen, dessen Auftraggeber bis heute nicht zur Rechenschaft gezogen wurden. Staatliche Stellen wussten im Voraus von dem Plan, taten aber nichts, um Berta zu schützen.

Außerdem hört ihr einen Beitrag zu Protesten im Alter: In Deutschland organisieren „OMAS GEGEN RECHTS“ politischen Widerstand gegen den erstarkenden Rechtsruck. In Argentinien treten Rentnergruppen den sozialen Kürzungen entgegen. Was treibt die Protagonist*innen dieser Bewegungen an? Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es im Aktivismus im Alter?

Last but not Least onda- Reinhörer: Ein Radio mit der Stimme in der Luft und den Füßen im Wasser: Espika FM sendet vom Ufer des Río Santa Lucía. Dort, wo Dürre und Flut einander ablösen, entsteht Journalismus von unten – mit Humor, Widerstand und viel Gemeinschaft. Hört selbst!

Eine interessante halbe Stunde, wünscht das onda-info Team

onda-info 637 von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.