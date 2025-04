Herzlich willkommen zum onda-info 614. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, die zukünftigen Koalitionäre haben beschlossen, das deutsche Lieferkettengesetz zu canceln. Dazu in diesem Info ein ausführliches Interview mit Expertin Dominique Eckstein. Nachrichten: Daniel Noboa bleibt Präsident von Ecuador. Der peruanische Schriftsteller und Nobelpreisträger Mario Vargas Llosa ist gestorben. Trump lässt in Bukele Massengefängnis abschieben. In Mexiko trat das Programm „Gesundes Leben“ tritt in Kraft. Und mit Jules schauen wir nach Brasilien, auch kein schönes Thema, da geht es um einen Film, der Polizeigewalt und gewaltsames Verschwindenlassen in der Metropolregion Rio de Janeiro, thematisiert.

onda-info 614 von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.