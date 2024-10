Hallo und willkommen zum onda-info 602.

„Búscame en la tormenta“ ist ein wöchentliches Radioprogramm mit panafrikanistischer Ausrichtung und Teil eines weltweiten Netzwerks panafrikanistischer Medien. Das Programm wendet sich an schwarze, spanischsprachige Menschen in der ganzen Welt. Carlos Castor stellt Euch in unserem aktuellen Reinhörer „Búscame en la tormenta“ vor.

Seit zehn Monaten ist Bernardo Arévalo Präsident von Guatemala. Eines seiner Wahlversprechen war gegen die Korruptionsnetzwerke im Land vorzugehen. Vor allem die Justiz ist von ihnen unterwandert. Mitte Oktober hat Guatemalas Kongress neue Oberste Richter bestellt. Gelingt die Reinigung der Justiz in Guatemala? Markus Plate hat darüber mit der Politikwissenschaftlerin Silvia Trujillo gesprochen.

Nach Abschluss des Friedensabkommen zwischen der FARC-Guerilla und dem kolumbianischen Staat wurde einen Übergangsjustiz zur Aufarbeitung des bewaffneten Konfliktes eingerichtet. Ein Ziel war das Schicksal der über 120.000 gewaltsam Verschwundenen aufzuklären. Tininiska Zanger Montoya sprach mit der Autorin und Regierungsberaterin Helena Urán Bidegain über die Suche nach den Verschwundenen, die historische Erinnerung und die Notwendigkeit Verantwortliche für schwere Menschenrechtsverbrechen mit einzubeziehen.

Eine interessante halbe Stunde wünschen die ondistas.

