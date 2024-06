Hallo und Willkommen zum onda-info 592

während Deutschland und Europa immer weiter nach rechts rutschen gewann in Mexiko die linke Morena Partei mit Claudia Sheinbaum. Dazu hört ihr ein Gespräch von unseren Reportern vor Ort.

Weiter geht es dann nach Bolivien. Christian Rollmann schaut für uns hinter die Kulissen. Dort tobt – international weitgehend unbeachtet – ein erbitterter Machtkampf zwischen dem aktuellen Präsidenten Luis Arce und seinem Vorgänger Evo Morales.

Und Last but not Least um Euch etwas aufzuheitern. Radio Lora aus Zürich gibt das Mikrofon mit seinem Programm Mujeres an Migrant*innen und FLINTA* aus Lateinamerika. Lautstark und mit einem spektakulären Programm, jeden Dienstag! Dies stellen wir Euch in unserem onda-Reinhörer vor.

Eine lauschige halbe Stunde

wünscht das onda-info Team

onda-info 592 von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.