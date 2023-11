Herzlich Willkommen zum onda-info 577, unsere Themen:

Honduras gehört zu den zehn größten Palmölproduzent:innen weltweit. Große Agrarunternehmen vertreiben Kleinbäuer*innen für den Anbau des Exportschlagers von ihrem Land. Seit Jahrzehnten schwelt der Konflikt, im letzten Jahr gab es unter Präsidentin Xiomara Castro ein neues Abkommen – bisher scheint sich jedoch nicht viel zu ändern. Veronica Rossa fasst zusammen.

Die erste weibliche Präsidentin in der Geschichte Perus, Dina Boluarte, hat seit ihrer umstrittenen Machtübernahme im Dezember 2022 gegen die Menschenrechte und die Rechtsstaatlichkeit verstoßen. Dass Boluarte eine Frau ist, aus der Provinz stammt und Quechua spricht, scheint kein Hindernis gewesen zu sein. Vor diesem Hintergrund stehen die feministischen Kollektive in Lima und in den Regionen vor großen Herausforderungen. Wie sich die Kollektive in der aktuellen politischen Krise organisieren, hören wir in einem Beitrag von Aliza Yanes.

In Kolumbien hat die Armee im Krieg gegen die Guerilla tausende unschuldige Menschen ermordet und als Guerilleros präsentiert. Dieses Verbrechen ist als Falsos-Positivos-Skandal bekannt geworden. Allein für die Jahre 2002 bis 2008 sind 6.402 Mordfälle dokumentiert. Die Hinterbliebenen fordern Gerechtigkeit und eine Antwort auf die Frage, wer den Befehl dazu gegeben hat. Die Mutter und die Schwester von zwei Opfern waren auf einer Rundreise in Europa. Darius Ossami hat sie getroffen.

Viel Spaß beim Lauschen,

euer onda-info Team