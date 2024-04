Der Dokumentarfilm „Ein Traum von Revolution“ von Petra Hoffmann stellt in knapp anderthalb Stunden die 45 Jahre seit dem Sieg der Sandinistischen Befreiungsfront FSLN 1979 in Nicaragua dar. Zehntausende Menschen aus der ganzen Welt kamen in den 80er Jahren als Teil der Solibewegung nach Nicaragua. Petra Hoffmann, die Regisseurin und Erzählerin des Films, war eine von ihnen. Rückblickend sagt sie im Film: „45 Jahre später ist alles anders. Ortega hat sich vom gefeierten Revolutionär in einen brutalen Diktator verwandelt, der nicht davor zurückschreckt, Demonstranten zu töten und ehemalige Kampfgefährt*innen einzukerkern.“

Unterlegt von revolutionären Liedern von damals und heute zeigt der Film den Übergang vom „Traum der Revolution“ zur ernüchternden Gegenwart. Ab dem 11. April ist das sehenswerte Zeitdokument in mehreren deutschen Städten zu sehen. Mehr Infos: https://dropoutcinema.org/ein-traum-von-revolution/

„Ein Traum von Revolution“ von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.