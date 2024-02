One Love. Biopic über Bob Marley kommt in die Kinos

(Kingston, 14. Februar 2024, Prensa Latina).- One Love. Das Biopic über den weltberühmten jamaikanischen Sänger Bob Marley läuft am 15.2. in den Kinos an. Örtliche Behörden hoffen, dass das Filmereignis der Karibikinsel zu neuer Attraktivität verhelfen wird.

Schöne Drehorte, spannende Geschichte und Kultur

Nach Ansicht von Tourismusminister Edmund Bartlett könnte der Film dazu verhelfen, neue Märkte zu erschließen und mehr Besucher*innen anzuziehen, die ihren Urlaub in Jamaika verbringen oder dort Filme drehen wollen. Immerhin seien das britische Königshaus sowie international bekannte Schauspieler*innen nach Kingston gekommen, um der Premiere des Films am 23. Januar beizuwohnen. Auch die Vorführungen in Los Angeles und London wurden von internationalen Stars aus der Filmbranche besucht. „Der Film hat große Aufmerksamkeit auf unser Land gelenkt. Menschen aus der ganzen Welt werden kommen, sowohl Bob Marley-Fans als auch Menschen, die unsere Kultur kennenlernen wollen“, so Bartlett. Der Film verdeutliche außerdem das Potenzial Jamaikas für die Filmproduktion; die Insel verfüge über wunderschöne Drehorte, eine weitreichende Geschichte und Kultur sowie einen großen Pool talentierter Schauspieler*innen und Kulturschaffender.

Symbolfigur für den Kampf gegen Rassismus und Diskriminierung

One Love erzählt vom Schusswaffenattentat auf den berühmten Vertreter der Rastafari-Bewegung und würdigt das Leben und das Werk des größten Reggae-Musikers, der mit seiner Botschaft von Liebe und Zusammenhalt zu Weltruhm gelangte, trotz aller Widrigkeiten und Gefahren. In den Hauptrollen sind die britischen Schauspieler*innen Kingsley Ben-Adir als Bob und Lashana Lynch als Rita Marley zu sehen. Der Film wurde von Paramount Pictures und der Familie des berühmten karibischen Künstlers produziert. Die Dreharbeiten begannen im März 2021. Der internationale Kinostart erfolgt nur wenige Tage nach dem Geburtstag von Bob Marley, der vor 79 Jahren als Robert Nesta Marley zur Welt kam. Marley zählt heute zu den bedeutendsten Künstlern des letzten Jahrhunderts und ist zugleich eine Symbolfigur für den Kampf gegen Rassismus und jegliche Art von Diskriminierung. Ihm zu Ehren wird in Jamaika jedes Jahr im Februar der Reggae-Monat begangen.

