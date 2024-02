Negritud ist die wöchentliche Radiosendung, die von Sandra Chagas und Victoria Morante Nuñez auf Radio Caput.com moderiert wird. Sandra ist eine Menschenrechtsaktivistin, schwarze Candombera, Afrodeszendentin, afrodiasporische lesbische Feministin. Victoria ist Tänzerin, Choreografin, Performerin und Forscherin der afro-argentinischen Bewegung.

Negritud wurde im Mai 2023 mit dem Ziel gegründet, die schwarze Kultur in Argentinien zu verbreiten und die Stimme der Afro-Frauen und den schwarzen Stolz in den Medien zu fördern. Auch der Kampf gegen den systemischen, strukturellen, institutionellen und kolonialen Rassismus in der argentinischen Gesellschaft. Es gab auch Raum für zukünftige Projekte, ein Tanz- und Theaterstück namens La Artigueña, das auf der Legende der afroamerikanischen Lanciererin Soledad Cruz basiert.

onda-Reinhörer: Negritud in Radio Caputh von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.