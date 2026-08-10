Topolobampo: eine Chance für Deutschland zum Respekt indigener Rechte

Demo in Berlin, Foto: Gibran Aguilar

Für die Bewohner*innen und das indigene Volk der Yoreme ist Topolobampo „die Bucht, die alles hat“: Garnelen in drei Arten, Hunderte Fische, Delfine, Seelöwen und Zugvögel, für die sie „die Kinderstube des Meeres“ ist. Doch die Bucht von Ohuira ist international bedeutsam: Sie ist ein Ramsar-Feuchtgebiet – ein Herz der globalen Klimaregulierung. Deshalb ist auch die Strategie international. Verteidigerinnen des Territoriums vernetzen sich mit Content-Creator*innen im Netz, organisieren Kundgebungen vor der KfW-IPEX-Bank und rufen die deutsche Gesellschaft dazu auf, Briefe und digitale Nachrichten an die Bank zu senden. So hat die Bucht eine Chance weiterzuleben – und Deutschland die Chance, eine wertvolle Lektion zu lernen: den Respekt vor dem Recht auf eine gesunde Umwelt und vor indigenen Völkern.

Förderbanner npla-Projekt 2026 - Kompass durch die Krise

CC BY-SA 4.0 Topolobampo: eine Chance für Deutschland zum Respekt indigener Rechte von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.

Das könnte dich auch interessieren:

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Newsletter

(siehe Datenschutzerklärung)

Spenden

npla Spendenformular

Zahlungsmethode auswählen
Persönliche Informationen

Kreditkarteninformation
Dies ist eine SSL-gesicherte Zahlung.

Spendensumme: 5€

Follow Us

Impressum

Nachrichtenpool Lateinamerika
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Datenschutz-Übersicht

Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.