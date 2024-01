Am 9. Januar gingen Bilder um die Welt, wie bewaffnete Maskierte einen ecuadorianischen Fernsehsender live vor laufender Kamera angriffen. Aber die Welt ist schon lange nicht mehr in Ordnung in dem kleinen Andenstaat. Rivalisierende Banden haben das Land im Griff, Entführungen und Überfälle sind an der Tagesordnung. Präsident Noboa hat den Ausnahmezustand ausgerufen und 22 Banden den Krieg erklärt. Wie hat das den Alltag der Menschen verändert? Und wie lässt sich das erklären, dass das einstmals zweitsicherste Land Lateinamerikas zu einem der gefährlichsten der Region wurde?

Wie Ecuador zum gefährlichsten Land der Region wurde von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.