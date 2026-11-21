(Buenos Aires, 17. November 2026, ANRed).- Die Regierung von Argentiniens Präsident Javier Milei will Luxus-Camping für wohlhabende Tourist*innen in Schutzgebieten innerhalb von Nationalparks ermöglichen. Von diesen gibt es im ganzen Land 39. Nutznießer wäre das französische Campingplatzunternehmen Huttopia. Im Gespräch sind die Nationalparks Iberá (Provinz Corrientes), Iguazú (Misiones), Los Alerces (Chubut) und Los Glaciares (Santa Cruz). Investitionen in Höhe von bis zu 5 Millionen Euro in weitere Projekte könnten hinzukommen.

Umweltrisiken werden ignoriert

Der modische Ausdruck für luxuriöses Camping lautet „Glamping“. Das in der Provinz Santa Cruz geplante Projekt befände sich in der Bahía Escondida, an einem Ort, der vor mehr als 20 Jahren aus Umweltschutz-Gründen für die Öffentlichkeit gesperrt wurde. Nicht weit davon gelegen will ein katarisches Unternehmen 24 Hütten errichten, in der Reserva Provincial Península de Magallanas, in unmittelbarer Nähe des weltbekannten Gletschers Perito Moreno. In Frankreich stieß ein Projekt von Huttopia 2022 auf die Ablehnung der Organisation France Nature Environnement Hautes-Pyrénées. Sie prangerte an, dass die Umweltstudie für die Errichtung eines Campingplatzes unvollständig sei – besonders verhängnisvoll aufgrund der Feuchtgebiete in der Region.

Präsidenten-Schwester umgarnt den Investor

Federico Sturzenegger, in der Regierung Milei Minister für Deregulierung, nennt als Ziel die Förderung eines Wandels, der den Tourismus in Schutzgebieten stärken soll. Karina Milei, Schwester des argentinischen Präsidenten, traf sich in Paris mit Vertreter*innen von Huttopia, um die Details des Deals zu besprechen. An der Reise nach Frankreich nahmen zufällig auch drei Gouverneure argentinischer Provinzen teil, Claudio Vidal (Santa Cruz), Ignacio Torres (Chubut) und Juan Pablo Valdés (Corrientes). Der argentinischen Zeitung „Tiempo“ zufolge wird Huttopia im Dezember, also zur Sommersaison, bereits den ersten Campingplatz in Betrieb nehmen, und zwar in Mar Azul in der Provinz Buenos Aires. Zugleich steht nicht nur die Vergabe von Land für die Errichtung von Luxuscampingplätzen in der Kritik. Es wird auch zunehmend vor den Umweltrisiken gewarnt, die die erforderliche Infrastruktur mit sich bringen kann, zum Beispiel erhöhte Waldbrandgefahr durch Energieversorger in den Naturschutzgebieten, die geschaffen wurden, um die Biodiversität zu erhalten.

Bevölkerung kann von Urlaub oft nur träumen

Alarmierenderweise ankerten im Parque Nacional Tierra del Fuego im Schutzgebiet Bahía Lapataia drei riesige Luxusjachten. Die Regierung aber gewährt den Interessen einer Handvoll von Unternehmer*innen Vorrang gegenüber der Erhaltung des Naturerbes. Der Nationalpark in der Provinz Chubut beispielsweise ist bekannt für seine Jahrtausende alten Wälder, Seen und die in den Río Manso stürzenden Wasserfälle. Dem Tourismus für Superreiche stehen immer mehr Beschäftigte gegenüber, die aufgrund der sich stetig verschlechternden Löhne in Argentinien ganz auf Urlaub, wo auch immer, verzichten müssen.

In der Initiative für Luxus-Camping kommt eine größere Entwicklung zum Ausdruck, die einstweilen gescheiterte Modifizierung des argentinischen Landgesetzes. Doch bereits jetzt besitzen katarische und französische Unternehmer*innen in beträchtlichem Maße Land in Argentinien.

Budgetkürzungen legen Axt an Nationalparks

Die Regierung Milei schreitet auf diesem Weg voran, während sie die die Nationalparks-Verwaltung APN (Administración de Parques Nacionales) zunehmend abwickelt und deren Beschäftigte angreift. Diese sprechen von freiwilligen Kündigungen aufgrund der eingefrorenen Gehälter. Im Mai kürzte die Regierung das Budget der Nationalparkverwaltung um umgerechnet fast 1,5 Millionen Euro. Die Gelder für den Parque Nacional Nahuel Huapí und für Los Alerces (von schweren Waldbränden betroffen) verringerten sich um rund 110.000 bzw. 40.000 Euro. Die Anpassung betrifft vor allem operative Ausgaben, wie die Wartung von Fahrzeugen, technische Dienstleistungen und grundlegende Lieferungen.

Anpassungen nimmt die Regierung bei den Geldern vor, die für Notfälle und für Waldbrände bestimmt sind. Der Haushalt für 2027 sieht für die nationale Umweltbehörde eine Kürzung der Mittel um fast 85 Prozent vor, verglichen mit den Niveaus des Jahres 2023. Der Zeitung „Tiempo“ zufolge geht es den einheimischen Wäldern finanziell an den Kragen: Die Gelder, die der argentinische Nationalfonds für die Pflege und den Erhalt bekomme, liege um das 25-fache unterhalb des gesetzlich festgelegten Betrags.

30 Menschen schützen Gebiet von der Größe Hamburgs

Der Parque Nacional Calilegua in der Provinz Jujuy, in dem sich ein subtropischer Bergnebelwald befindet, klagt, dass die schweren Budgetkürzungen die Parkwächter*innen, Brigadist*innen und Fahrzeuge minimiert habe, außerdem stehe weniger Ausrüstung zur Verfügung. Der Nationalpark zählt weniger als 30 Beschäftigte, die sich um den Schutz von 760 Quadratkilometern Land [das entspricht in etwa der Fläche von Hamburg] kümmern muss. Wer Mileis Politik vorantreibt, ist Sergio Martín Álvarez, der Vorsitzende der Nationalparkverwaltung. Er folgte auf Cristian Larden, unter dessen Führung die größten Waldbrände in Patagonien der jüngeren Vergangenheit bekämpft werden mussten. Das Reformpaket „Ley Bases“, dem im Kongress in Buenos Aires alle rechten Parteien zustimmten, schuf einen gesetzlichen Rahmen, der die Exekutive dazu ermächtigte, mit der Neustrukturierung und Anpassung der Nationalparkverwaltung fortzuschreiten.

Forderung nach Sondersteuer für Vermögende

Wir lehnen die Umwandlung der Nationalparks in V.I.P.-Anlagen für Unternehmer*innen und Reiche ab. Wir fordern eine Erhöhung des Budgets, um den Schutz der Nationalparks und die Prävention von Waldbränden sicherzustellen. Außerdem fordern wir Lohnerhöhungen für die Beschäftigten und für die Brigadist*innen und ein Ende der Prekarisierung der Arbeit in diesem Bereich. Für die Finanzierung all dessen müssen Sondersteuern von den Unternehmer*innen erhoben werden. Zu viele bereichern sich, indem sie die Umwelt ruinieren und dem argentinischen Volk ihr Land stehlen.

Übersetzung: Bernd Stössel

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