Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

Eines der Großprojekte mit denen Mexikos Präsident López Obrador die von ihm ausgerufene Vierte Transformation umsetzen möchte, ist der Tren Maya. Mit der Schnellzugstrecke soll die wirtschaftliche Entwicklung auf der Halbinsel Yucatán vorangetrieben werden. Vor allem der Tourismus soll einen deutlichen Schub bekommen, was schon vor dem ersten Spatenstich zu Bodenspekulationen in der Region führte.

Besonders betroffen ist die am gleichnamigen See gelegene, malerische Kleinstadt Bacalar. Hier sind im letzten Jahr dutzende neue Hotels aus dem Boden gestampft worden. Und diese bedrohen das empfindliche Ökosystem des Sees. Denn die Abwasseraufbereitung Bacalars ist nicht auf ein solches Wachstum vorbereitet.

Bacalar im Wandel – der Maya Zug wirft seine Schatten voraus von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.