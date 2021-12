„Wenn Du dann wieder frei sein wirst…“ – Sänger Mejía Godoy singt aus dem Exil

Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

Mit dem Menschenrechtskollektiv „Nicaragua Nunca Más“ trat der Sänger Luis Enrique Mejía Godoy am 10. Dezember in Costa Rica auf. Pandemiebedingt durfte der große Saal nur zu einem Sechstel gefüllt werden. Der Stimmung tat das wenig Abbruch: Dafür sorgte die nicaraguanische Exilcommunity im Saal und im Livestream, die zunehmend ergriffenen den Liedern und Erzählungen eines der großen Barden der sandinistischen Revolution vor zweiundvierzig Jahren lauschte. Mittlerweile lebt Mejía Godoy ebenfalls im Exil. Geflohen vor der Familiendiktatur des Daniel Ortega und seiner Ehefrau und mächtigen Vizepräsidentin Rosario Murillo. Er erinnert auf seinen Konzerten und im eigenen Youtube Kanal regelmäßig an die Wahlfarce vom November, mit der sich Daniel Ortega eine weitere Amtszeit sicherte, und an den Aufstand von 2018, die das Präsidentenpaar blutig niederschlagen ließ.

Musikaufnahmen: Livekonzert am 10. Dezember, Zur besseren Verständlichkeit mit Einspielungen aus Mejía Godoys Youtubekanal und Archivaufnahmen.

