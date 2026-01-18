Freispruch im Fall Gustavo Gatica

(Santiago, 17. Januar 2026, RadioUChile).- Nach einem 14-monatigen Prozess hat das Vierte Strafgericht den ehemaligen Polizisten Claudio Crespo vom Vorwurf der rechtswidrigen Polizeigewalt freigesprochen. Crespo musste sich vor Gericht verantworten, weil er den gewählten Abgeordneten Gustavo Gatica im Zuge der sozialen Unruhen im Jahr 2019 schwer verletzt hatte.

Solidaritätsbekundungen auf beiden Seiten

Menschenrechtsorganisationen, Angehörige von Opfern staatlicher Repression und Unterstützer*innen kamen anlässlich der Urteilsverkündung vor dem Gerichtsgebäude in Santiago zusammen. Hunderte von Menschen begleiteten Gatica mit dem Ruf „Gustavo, Freund, das Volk ist auf deiner Seite”. Zur Erinnerung: Der Psychologe und gewählte Abgeordnete hatte am 8. November 2019 an einer Demonstration auf der Plaza Baquedano teilgenommen und war von den Einsatzkräften mit Schrotkugeln beschossen worden. Gatica verlor daraufhin das Sehvermögen beider Augen. Sein Fall wurde zu einem der anschaulichsten Symbole für die Menschenrechtsverletzungen während der sozialen Proteste, die im Oktober 2019 begonnen hatten. Neben den Unterstützer*innen des Geschädigten versammelten sich vor dem Gerichtsgebäude auch Menschen, die ihre Solidarität mit dem Hauptangeklagten Claudio Crespo bekundeten. Der ehemalige Oberstleutnant der Carabineros hatte Gatica die schweren Verletzungen zugefügt. Die Vorfälle wurden der Staatsanwaltschaft zusammen mit einer ganzen Reihe von Klagen wegen rechtswidriger Maßnahmen und unverhältnismäßiger Polizeigewalt untersucht. Unter den Unterstützer*innen des ehemaligen Offiziers befanden sich Mitglieder des rechtsextremen Partido Nacional Libertario. Die Gruppe wurde von Angehörigen der Carabineros geschützt, um Zwischenfälle zwischen den beiden Demonstrationsgruppen zu vermeiden.

Die Verhandlung begann pünktlich um 10:30 Uhr. Aufgrund des großen Andrangs und der Symbolkraft des Falles waren sowohl im Gerichtssaal als auch außerhalb umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden.

Gatica kündigte an, in Revision zu gehen. Fortsetzung folgt…

