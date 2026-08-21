CIA soll Angriffe auf Fischerboote vor Ecuador durchgeführt haben

(New York, 14. August 2026, Democracy Now!).- Die US-Angriffe auf mehrere Fischerboote nahe den Galápagos-Inseln Ecuadors Anfang dieses Jahres waren Teil einer geheimen Operation der CIA. Das berichtete die Zeitung The Washington Post unter Berufung auf eine anonyme Quelle.

Eines der Boote verschwand am 20. Januar zusammen mit acht Besatzungsmitgliedern, die nach Angaben der Vereinten Nationen vermutlich ums Leben gekommen sind. Überlebende von zwei weiteren Booten, die im März angegriffen wurden, erklärten, US-Militärangehörige hätten sie gewaltsam von den Schiffen geholt, ihnen Kapuzen über den Kopf gezogen, sie gefesselt und an Bord eines Schiffes gefoltert, bevor sie nach El Salvador gebracht wurden.

Keine US-Regierungsbehörde hat die Verantwortung für diese Angriffe übernommen. Laut The Washington Post stehen sie zudem nicht im Zusammenhang mit den Angriffen auf Boote in den Gewässern der Karibik und des Pazifiks, zu denen sich die Trump-Regierung öffentlich bekannt hat. Das Pentagon hat keine Beweise vorgelegt, die die Behauptung stützen, dass die Boote Drogen transportiert hätten.

Seit September vergangenen Jahres sind bei diesen US-Angriffen auf Boote mehr als 200 Menschen ums Leben gekommen.

Unterdessen haben Panama und das US Southern Command (SOUTHCOM) die PANAMAX 2026 abgeschlossen, eine Reihe militärischer Übungen, an denen mindestens 17 weitere Länder des amerikanischen Kontinents beteiligt waren. Es war das erste Mal seit 2012, dass die US-Streitkräfte gemeinsame Militärmanöver in Panama durchführten.

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