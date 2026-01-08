(Bogotá, 8. Januar 2026, prensa latina).- Der kolumbianische Staatschef Gustavo Petro plant, sich mit der venezolanischen Interimspräsidentin Delcy Rodríguez im Rahmen eines Besuchs in Kolumbien zu treffen. Laut einer Mitteilung des kolumbianischen Präsidialamts soll mit dem Besuch versucht werden, „bei der Friedensbildung und der Versöhnung voranzukommen“, nachdem die USA Venezuela angegriffen und dessen Staatschef Nicolás Maduro entführt hatten.

In der Mitteilung wird auch auf das Telefonat zwischen Gustavo Petro und Donald Trump eingegangen, das am Nachmittag des 7. Januar (Ortszeit) stattgefunden hat. Bei dem Gespräch sei es um eine Wiederherstellung direkter Kommunikationskanäle zwischen beiden Ländern gegangen, sowie um ein mögliches Treffen zwischen US-Außenminister Marco Rubio und der kolumbianischen Außenministerin Rosa Yolanda Villavicencio. Dieses soll einen offiziellen Besuch des kolumbianischen Präsidenten im Weißen Haus vorbereiten.

„Ordnung und Wohlstand“

Auf einer Pressekonferenz unterstrich Villavicencio, dass es bei den geplanten Gesprächen auch um Venezuela gehen solle. Bei diesem Punkt biete Kolumbien seine Erfahrung an, „um unerwünschte Auswirkungen sowohl auf die Region, als auch auf die USA, zu vermeiden“. „Es ist in unserem Interesse, dass die Situation im Nachbarland von Ordnung und Wohlstand geprägt ist“, unterstrich Villavicencio.

Am 7, Januar hatte Gustavo Petro eine Menschenmenge auf der zentralen Plaza Bolívar in der Hauptstadt Bogotá über sein Telefonat mit Trump unterrichtet. Dabei erwähnte er auch, dass er Delcy Rodríguez nach Kolumbien eingeladen habe. Der Staatschef betonte, man erhoffe sich trinationale Gespräche mit den USA, um einen Gewaltausbruch innerhalb der venezolanischen Bevölkerung zu vermeiden. Der Frieden Venezuelas sei der Frieden Kolumbiens und umgekehrt, so Petro.

Petro versucht Friedensdiplomatie von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.