Indigenen Fußball sichtbar machen

Fußball-Profi werden – weltweit der Traum vieler Kinder und Jugendlicher. In Argentinien, einem Land extremer Ungleichheit zwischen Arm und Reich, haben indigene Jugendliche kaum Chancen, ihr Können auf dem Platz unter Beweis zu stellen. Wir hören Oscar Talero, Sprecher der indigenen Gemeinschaft Qadhuoqté in Argentiniens Großstadt Rosario, der im Oktober 2023 eine Vortragsreise in Deutschland absolvierte. Dabei berichtete er über die Unsichtbarkeit indigener Spieler*innen im Land. Die Gemeinschaft Qadhuoqté in Rosario versucht, mit einem Fußballclub Perspektiven für die jungen Spieler*innen in ihrem Viertel zu bieten. Und wir hören den Fußballer Sergio Cortez, der einmal die Chance hatte auf internationalem Niveau zu spielen.

Hier findest du diesen Audiobeitrag auf Spanisch.

Einen ausführlichen Artikel zu Oscar Taleros Besuch in Deutschland findest du auf Deutsch und Spanisch.