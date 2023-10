„Ama el fútbol – Odia el racismo“ – Oscar Talero en Alemania

Ernesto Oscar Talero, referente de la comunidad indígena Qadhuoqté de Rosario, completó en octubre de 2023 una gira por Alemania. Fue posible por la ONG francesa La Croix du Sud que lleva mucho tiempo apoyando el trabajo de las comunidades indígenas del Chaco, en el norte de Argentina, y de la periferia de la ciudad de Rosario. Nuestro autor, Tobias Mönch, organizó la gira de Oscar Talero por Alemania y actuó como traductor en las reuniones.

Despues de varios actos en Francia, Oscar Talero llegó a Múnich el 30 de septiembre para su primera entrevista con la emisora de radio „Lora“. En el programa „Fußball-Liebhaber“ (Amantes del fútbol), hablamos con el productor radiofónico Max Brym y con Franz Xaver, del club de inchas Isarlöwen 1860 Múnich, sobre el fútbol indígena en la Argentina. „Casí ningún jugador profesional argentino que se autodefine indígena. También en este campo somos invisibilizados“, dijo el indígena Qom Oscar Talero. Entre 2012 y 2015, la COPA ANPO, como torneo latinoamericano de jugadores indígenas, se habría celebrado en Chile. Muchas comunidades de los 38 pueblos indígenas de Argentina habían aportado sus propios talentos al equipo del país. Sin embargo, la exitosa alianza con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se destruyó tras el cambio de gobierno en 2016.

Visibilizar el fútbol indígena

Oscar Talero: „¡La cancha de fútbol es el corazón de nuestro barrio Los Pumitas!“ Aquí jugaban todos los días niños, jóvenes, hombres y mujeres. Por eso, la comunidad indígena Qadhuoqté, en las afueras de Rosario, fundó el Club Social Comunitario Qadhuoqté en abril de 2023. Talero muestra orgulloso la camiseta de su equipo „La 94“, que eligió su nombre en referencia a la emisora de radio FM Qadhuoqté 94.5 de la comunidad. Talero aclara que en el Club Social Comunitario pueden jugar todos les jóvenes del barrio de Los Pumitas, sean indígenas o no. En su viaje a Alemania, quiere conseguir visibilidad para el trabajo con les jóvenes de la comunidad, así como establecer una cooperación a largo plazo con asociaciones y simpatizantes alemanes.

Tras el obligado „choque cultural“ o „choque alemán“ en la Oktoberfest, nuestro viaje continuó: con motivo del Día de la Unidad Alemana, el 2 de octubre, visitamos la antigua frontera cerca de Ellrich, en Turingia. En la asociación Schrankenlos e.V., en Nordhausen, también mostramos fotos del barrio de Los Pumitas, en Rosario, y Oscar Talero informó sobre la migración de la población indígena y rural del Chaco argentino a las ciudades. Vimos un fragmento del documental „Punto Qom“ y conocimos la destrucción medioambiental causada por los monocultivos de soja en el Chaco, que aumenta la migración desde el Chaco.

El legado de Maradona

Para introducirle a la memoria activa de los crímenes del nacionalsocialismo a nuestro invitado, visitamos el lugar conmemorativo del antiguo campo de concentración Mittelbau Dora, cerca de Nordhausen. También aprovechamos la ocasión para un encuentro intercultural de tipo deportivo: completamos una sesión de entrenamiento con los hombres mayores del Nordhäuser Sportverein e.V. (NSV). A Talero le encantó el buen ambiente que reinó durante el entrenamiento. Sus tres goles fueron vitoreados por los compañeros de Nordhausen con un guiño y las palabras „llegó el nuevo Maradona“. Más tarde, el Talero informó de que Diego Maradona era el único futbolista profesional argentino que había mencionado públicamente su origen en parte indígena.

Ahora el tema del fútbol dominó por completo nuestro viaje. Ron, guarda del club Roter Stern Leipzig, nos acogió muy hospitalariamente. En el „Fischladen“, el centro de reunión del club, Oscar Talero nos habló de la historia de los grupos indígenas en Argentina, que han sido violentamente marginados durante siglos y hoy sólo están „asignados al pasado“. „Pero todavia estamos“, dice, mostrándonos fotos de los joven jugadores indígenas del Barrio Los Pumitas. „Hoy estamos invisibilizados en todos los ámbitos de la esfera pública argentina“. Por eso, viven literalmente en los „márgenes de la sociedad“, en comunidades tradicionales en el campo o en las periferias de las grandes ciudades, que suelen compartir con otras personas de clases bajas, migrantes y pobres. „El fútbol puede ser una salida para nuestros jóvenes afectados por el racismo y la exclusión social, pero desgraciadamente falta compromiso estatal y financiación para ello“.

Clubes alemanes muestran su solidaridad

Al día siguiente nos invitaron a inspeccionar las instalaciones de entrenamiento del Roter Stern Leipzig en la Teichstraße y a ver el partido del segundo equipo contra el equipo del barrio Stötteritz. Al contar la historia de los años de lucha del club por sus instalaciones de entrenamiento en su barrio Connewitz, Talero estableció paralelismos con los difíciles procesos de apropiación del campo de fútbol por parte de su comunidad en Rosario. También agradeció de corazón la hospitalidad y las donaciones a su club procedentes de la venta de bebidas al lado de la cancha.

De camino a la siguiente parada de nuestro viaje, se entusiasmó con la palabra „solidaridad“, con la que hasta entonces no estaba familiarizado, y con el concepto de apoyo mutuo detras, especialmente vigente en la trabajo antirracista de los clubes que visitamos. También en el extremo norte de Alemania, en el Internacional FC Rostock, aprendimos mucho sobre el trabajo antirracista e internacionalista. Aquí nos recibió el director de la asociación, Martin Quade, en la casa pública „Peter-Weiss-Haus“. En nuestra conferencia abordamos el tema de la discriminación racista desde la experiencia personal de nuestro invitado Oscar Talero.

El éxito en el deporte necesita buenas condiciones y acompañamiento

„Yo crecí siendo qom en el Chaco con nuestra lengua Qomla’aqtac y nada me gustaba más que jugar al fútbol. Pero sufrí una abierta discriminación en la escuela, iamginate en los años 70 y 80. Por suerte, tuve la oportunidad de probarme con Boca Juniors en Buenos Aires. Entrené duro durante meses. Pero me agarró la papera y mi sueño se hizo rompio de un dia al otro. Me pregunté: ¿para qué había dado tanto en la escuela y en el campo de fútbol? No quería volver a tener nada que ver con eso. Me fui a Rosario y me hice obrero de la construcción, ganando mi propio dinero por primera vez“.

En la conversación con les invitades del IFC Rostock, quedó claro que para el éxito deportivo siempre tiene que haber una buena red social de familia y club, así como recursos financieros para instalaciones deportivas, material, equipamiento y personal. Sin embargo, debido a la desigualdad social, estos requisitos previos no están al alcance de todos y todas. Oscar Talero informó de que un paso importante y bienvenido hacia un programa deportivo a largo plazo para les jóvenes de Los Pumitas fue el inicio de la reparación estructural de la cancha da fútbol por parte del Ministerio de Desarrollo Social argentino.

„Ama el fútbol, odia el racismo“

Rostock no sólo será recordado por Oscar por nuestras visitas a la playa del Mar Báltico y la historia del terror racista en Rostock Lichtenhagen en 1992. También fue memorable la fuerte solidaridad del club International FC Rostock. Símbolo de ello fue el regalo de una camiseta con el lema „Love Football – Hate Racism“ (Ama el fútbol, odia el racismo), obsequiada por un ferviente seguidor del Club.

Nos quedamos en el norte de Alemania y ahora visitamos el FC St. Pauli de Hamburgo (nota del club). En la tienda para aficionados del imponente estadio Millerntor pudimos realizar otro evento. El 11 de octubre, día celebrado por las comunidades indígenas como el „último día de libertad“ (Colón llegó por primera vez a Latinoamérica el 12 de octubre de 1492), la atención se centró en la violencia histórica y actual contra los indígenas en Argentina. Una vez más, la cuestión era cómo pueden contribuir los clubes de fútbol a reducir la exclusión. „Quiero agradecerles la oportunidad de hablar aquí en Alemania y en el FC St. Pauli. Esto nos da la visibilidad que necesitamos – para que los responsables políticos de Argentina defiendan por fin nuestras preocupaciones, también en el deporte“, dijo Talero. La responsable de compromiso social del FC St. Pauli, Klara Sellheim, despues nos guió por el estadio Millerntor bajo el enorme rótulo „Ningun fútbol para los fascistas“.

Con el fútbol contra la violencia racista y de género

Llegamos a nuestra última parada, la capital alemana Berlín, el 13.10. Aquí nos esperaba un evento más amplio, con retransmisiones en directo de algunos miembros de la comunidad Qadhuoqté de Rosario y de Mónica Santino, del club de fútbol feminista La Nuestra de la Villa 31 de Buenos Aires (habra un resumen del evento en breve). En el intenso diálogo se pusieron de manifiesto interesantes perspectivas desde los „espacios periféricos“ de Argentina. La atención se centró en el empoderamiento de jóvenes a través de clubes deportivos que afrontan con sensibilidad y empoderamiento la desigualdad social y las experiencias de violencia. Especialmente hoy, cuando esta importante labor se ve amenazada por la inminente elección presidencial de candidatos de ultraderecha, se evocó la lucha conjunta indígena y feminista.

Durante una visita a las instalaciones de entrenamiento del club de fútbol Cono Sur Berlin e.V. en el Poststadion, Oscar Talero también intercambió impresiones con las miembras de la junta directiva Eugenia Núñez y Magali Bertola, las dos migrantes argentinas en Berlin, sobre su trabajo.

El trabajo conjunto de la Comunidad Qadhuoqté hace posible el empoderamiento y las perspectivas de las personas afectadas por la violencia y la desigualdad social en Argentina. Durante el recorrido, quedó claro que las asociaciones visitadas también construyen espacios en su trabajo diario con niños, jóvenes y adultos que quieren superar la desigualdad social y crear igualdad de oportunidades. Antes de volver a Argentina, Oscar Taleros destacó su profundo agradecimiento y eterno recuerdo a todas las personas que hicieron posible su viaje y que facilitaron alojamiento, comida y lugares de reunión. Expresó que era un paso importante para hacer visible el trabajo del Club Social Comunitario Qadhuoqté en Los Pumitas, Rosario. Al despedirse, Oscar Talero dijo: „Espero que algún día el primer jugador indígena llegue a los grandes clubes y tal vez a Alemania“.

Es posible hacer donaciones para el proyecto del Club Social Comunitario Qadhuqoté a traves de paypal (auswegfussball@gmx.de). Puedes seguir los proyectos de la comunidad en Facebook. En Instagram puedes encontrar información actual sobre el trabajo del Club Social Comunitario Qadhuoqté.

