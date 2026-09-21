Der 94-jährige Kazike Raoni hat Krebs

(Brasilia, 14. September 2026, agência brasil).- Der 94-jährige Kazike Raoni Metuktire, Anführer des indigenen Kayapo-Volkes, ist an Krebs im Verdauungstrakt erkrankt und erhält derzeit zu Hause in Peixoto de Azevedo im brasilianischen Bundesstaat Mato Grosso Palliativpflege. Er wird von seiner Familie und einem medizinischen Team betreut. Diese Information wurde am 14. September über das Profil des Raoni-Instituts in den sozialen Netzwerken bekannt gegeben.

In der Mitteilung heißt es, dass Raoni im Laufe des Jahres 2026 mehrere Krankenhausaufenthalte und Untersuchungen hatte und sich sein Gesundheitszustand verschlechterte. Im Juni wurde er notfallmäßig nach São Paulo transportiert, nachdem ein schwerer Darmverschluss aufgrund eines Tumors festgestellt worden war. Anschließend wurde im Hospital São Paulo der Bundesuniversität São Paulo (Unifesp) eine Gastroenterostomie vorgenommen. Bei diesem Verfahren wird ein Bypass zwischen Magen und Dünndarm hergestellt, um den Nahrungstransport zu ermöglichen und die Ernährungssituation sowie den Komfort des Patienten zu verbessern.

Spätere Untersuchungen bestätigten den Befund eines wenig differenzierten Adenokarzinoms. Dem Raoni-Institut zufolge empfahlen die behandelnden Ärzteteams angesichts seines Alters, seiner klinischen Situation und der mit aggressiveren Therapiemethoden verbundenen Risiken eine palliativmedizinische Betreuung.

Die Palliativpflege hat zum Ziel, Schmerzen und andere Symptome zu lindern, Komplikationen zu verhindern und die Lebensqualität zu erhalten. Die Betreuung umfasst medizinische und pflegerische Versorgung, Physiotherapie sowie Unterstützung bei der Ernährung und Flüssigkeitszufuhr.

„Die Betreuung beinhaltet auch die spirituelle Dimension. Raoni ist Schamane und wird nach wie vor von Schamanen seines Vertrauens besucht und betreut, in einer interkulturellen Wertschätzung, welche die Kultur der Mẽbêngôkre, seine Sprache, seine Entscheidungen und seine spirituellen Überzeugungen respektiert“, heißt es in der Mitteilung.

Raoni ist einer der bekanntesten indigenen Anführer Brasiliens und setzt sich seit Jahrzehnten für die Rechte der indigenen Völker, den Schutz ihrer Gebiete und den Erhalt des Waldes ein. Sein langjähriger Einsatz für das Amazonasgebiet und die Rechte der indigenen Bevölkerung hat international Anerkennung gefunden.

Übersetzung: Christa Röpstorff

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