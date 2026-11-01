(Santiago de Chile, 1. November 2026, prensa latina).- Der Präsident Chiles, José Antonio Kast, ist in Umfragen auf ein historisches Tief gefallen. Das zeigen drei am 1. November veröffentlichte Umfragen. Seine Regierung befindet sich in einer Krise, nachdem sie beschlossen hatte, das Strafmaß für Straftäter zu reduzieren, die wegen sexuellem Missbrauchs von Minderjährigen verurteilt worden waren.

Laut der Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Pulso Ciudadano sank die Zustimmungsrate für den Präsidenten auf 22,1 Prozent, während sich 67,5 Prozent der Befragten mit der Politik Kasts unzufrieden zeigten.

Das Institut wollte auch wissen, was die Chilen*innen von der Entscheidung des Justizministeriums halten, Hafterleichterungen für 56 Gefangene zu gewähren, die wegen Vergewaltigung und anderen Straftaten gegen Kinder und Jugendliche in Haft sitzen.

Proteste gegen Amnestie für Sexualstraftäter

71,7 Prozent der Befragten werteten das Management der Regierung in diesem Zusammenhang als sehr schlecht oder schlecht und 74,2 Prozent meinten, dass Kast sich geirrt habe und den Rücktritt des Justizministers Fernando Rabat fordern solle.

Zwei weitere Meinungsforschungsinstitute, Criteria und Cadem, kamen auf ähnliche Ergebnisse. Laut Criteria fiel die Zustimmungsrate für Kast um zwei Punkte auf 25 Prozent, Cadem kam auf einen Rückgang um drei auf 26 Prozent.

72 beziehungsweise 70 Prozent lehnten die Entscheidung des Präsidenten ab, weiterhin an seinem Justizminister festzuhalten.

Die Freilassung der Verantwortlichen für Missbrauch von Minderjährigen, sowie einiger Gefangener, die wegen Menschenrechtsverletzungen während der Diktatur in Haft saßen, hat zu Protestdemonstrationen geführt. Im Parlament plant die Opposition eine Verfassungsklage gegen Justizminister Rabat.

Zustimmung für Kast sinkt nach Justizskandal von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.