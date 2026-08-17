Was macht eingentlich das Internet der Dinge?

Vor ein paar Jahren, als die Künstliche Intelligenz noch in den Kinderschuhen steckte, da schien das Internet der Dinge das große Dinge zu sein. Vernetzte Maschinen sollten uns Menschen den Alltag erleichtern. Der Kühlschrank würde uns Einkaufslisten aufs Handy schicken, wenn er leer ist oder der Toaster uns Warnmeldungen, wenn das Brot zu braun wird. Diese Versprechen stehen irgendwie immer noch im Raum. Aber sind sie noch relevant? Ist die elektronische Automatisierung des Alltags in Zeiten da seltene Erden immer seltener werden noch nachhaltig? Und was sagen Menschen aus dem Globalen Süden zum dringenden Bedürfnis des perfekt gebräunten Toasts? Wir haben uns umgehört, unter anderem auf der re:publica….

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