Die Kunst ist kein Ziel für sich. So heißt eine Ausstellung, die bis Ende Juni im Kunstraum Kreuzberg in Berlin zu sehen war und sich mit der Arbeit der avantgardistischen lettischen Theatermacherin Asja Lãzis befasste – und wie man an sie anknüpfen kann. Zur Finissage der Ausstellung waren auch Künstler*innen und Kollektive aus Lateinamerika vor Ort und zeigten ihre Arbeiten. Jessica Zeller von Radio onda hat mit ihnen gesprochen.

Von Schaukeln und Zombies. Lateinamerikanische Bezüge zur Kunst von Asja Lãzis von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.