Sicherheit von Journalist*innen im digitalen Raum

Anfang August ist der ecuadorianische Investigativjournalist und Gründer des Nachrichtenportals “Tierra de Nadie” Leonardo Gómez Ponce für einen mehrmonatigen Studienaufenthalt nach Berlin gekommen. Hier nimmt er am Stipendienprogramm für Journalist*innen zu Sicherheit im digitalen Raum von Reporter ohne Grenzen teil. Onda traf Gómez Ponce in Neukölln und wir unterhielten uns über die aktuelle politische Situation in Ecuador, die sich daraus ergebende Bedrohungslage für Journalist*innen und wie sich diese schützen können.

