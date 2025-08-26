Sicherheit von Journalist*innen im digitalen Raum

 

Anfang August ist der ecuadorianische Investigativjournalist und Gründer des Nachrichtenportals “Tierra de Nadie” Leonardo Gómez Ponce für einen mehrmonatigen Studienaufenthalt nach Berlin gekommen. Hier nimmt er am Stipendienprogramm für Journalist*innen zu Sicherheit im digitalen Raum von Reporter ohne Grenzen teil. Onda traf Gómez Ponce in Neukölln und wir unterhielten uns über die aktuelle politische Situation in Ecuador, die sich daraus ergebende Bedrohungslage für Journalist*innen und wie sich diese schützen können.

Förderbanner npla-Projekt 2023 - Globale Krisen verstehen - Nachhaltige Entwicklung stärken

CC BY-SA 4.0 Sicherheit von Journalist*innen im digitalen Raum von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.

Das könnte dich auch interessieren:

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Newsletter

(siehe Datenschutzerklärung)

Spenden

npla Spendenformular

Zahlungsmethode auswählen
Persönliche Informationen

Kreditkarteninformation
Dies ist eine SSL-gesicherte Zahlung.

Spendensumme: 5€

Follow Us

Impressum

Nachrichtenpool Lateinamerika
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Datenschutz-Übersicht

Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.