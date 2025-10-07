Journalismus und Sicherheit im digitalen Raum

Ende Juli kam der ecuadorianische Investigativjournalist und Gründer des Nachrichtenportals “Tierra de Nadie” Leonardo Gómez Ponce für einen mehrmonatigen Studienaufenthalt nach Berlin. Hier nimmt er am Stipendienprogramm für Journalist*innen zu Sicherheit im digitalen Raum von Reporter ohne Grenzen teil. Onda traf Gómez Ponce in Neukölln und wir unterhielten uns über die aktuelle politische Situation in Ecuador, die sich daraus ergebende Bedrohungsszenarien für Journalist*innen und wie sich diese schützen können.

Einen Artikel zu diesem Thema findest du hier und einen Video-Beitrag hier.

