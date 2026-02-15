„Shakira, lassen Sie sich nicht für Regierungspropaganda benutzen“

(San Salvador, 10. Februar 2026, Prensa Latina).- Der Auftritt des kolumbianischen Popstars Shakira im Rampenlicht der politischen Bühne: Während des ersten und zweiten Konzerts der Sängerin machten Mahnwachen zivilgesellschaftlicher Gruppen mit Plakaten und Transparenten auf das Verschwindenlassen von Personen und auf Umweltschäden aufmerksam.

Initiator*innen bitten den Megastar, sich zu positionieren

Außerhalb des Stadions Jorge „Mágico“ González, wo die ersten Konzerte der aus Barranquilla stammenden Diva stattfanden, prangerten die Organisationen ökologische und soziale Probleme an, darunter das Verschwindenlassen von Personen, die Zerstörung der Finca El Espino [Naturschutzgebiet im Großraum San Salvador] und die [geplante, aber sehr umstrittene] Müllhalde von San Francisco Angulo. Gruppen wie z. B. die „Bewegung der Opfer des Regimes“ Movir hatten das Umfeld der Großkonzerte bewusst gewählt, um die Verhaftung unschuldiger Menschen öffentlich anzuklagen. Ziel der Mahnwache sei, soziale und umweltbezogene Probleme verstärkt auf die Tagesordnung der salvadorianischen Bevölkerung zu bringen, erklärte Movir. „Shakira, in El Salvador kämpfen wir Frauen gegen Ungerechtigkeiten“, war eine der Parolen der Mahnwache, die eine weitere Aktion neben dem offenen Brief darstellt, den Movir auf seinen sozialen Netzen veröffentlicht hatte. Darin wurde Shakira gebeten, die Regierung dazu zu bringen, über die Verletzung der Menschenrechte während des jahrelangen Ausnahmezustands und die unschuldig Verhafteten nachzudenken.

„Lassen Sie sich nicht für Regierungspropaganda benutzen“

Die Zeitung El Independiente von der „Bewegung der Salvadorianischen Linken“ MIS würdigte die Situation mit der vielsagenden Überschrift „Shakira, die Salvadorianer WEINEN DOCH“, in Anspielung auf den Titel ihrer Welttournee Las Mujeres Ya No Lloran („Die Frauen weinen nicht mehr“). Wie die die Zeitung weiter berichtet, haben sich Tausende von salvadorianischen Müttern und Familien verschwunden gelassener und in den Gefängnissen El Salvadors gestorbener Menschen, die während des Ausnahmezustands zu Unrecht gefangen genommen worden waren, an die Sängerin gewandt mit der Bitte: „Lassen Sie sich nicht von Regierungspropaganda benutzen“. Die Tournee wird nach Angaben der Zeitung von der Regierung in ihrer Kommunikation überall wo nur möglich auf invasive Weise benutzt. Die Auftritte sollen dazu herhalten, die Erfolge ihrer Sicherheitspolitik hervorzuheben und den Tourismus zu fördern, trotz der Kritiken und Klagen, die bestätigen, „dass die Dinge in El Salvador nicht so sind, wie dargestellt“. Etliche Angehörige riefen den Weltstar auf, „sich bewusst zu machen, dass Tausende und Abertausende von Müttern in El Salvador DOCH um ihre Kinder WEINEN“. Andere Stimmen wie die Initiative salvadorianischer Migrant*innen Mesa del exilio forderten, das Image der Sängerin nicht für politische Zwecke zu benutzen.

An Shakira: (der offene Brief ist an Shakira gerichtet):

https://www.diariocolatino.com/vigilia-ciudadana-en-conciertos-de-shakira-para-denunciar-desapariciones-y-danos-ambientales/

https://www.facebook.com/MovirOficialSV/photos/movircarta-abierta-a-shakiraestimada-shakirael-salvador-te-recibe-con-amistad-pe/921255347524220/

