In jedem onda-info bringen wir eine Nachrichtenübersicht von onda-Autor*innen und aus der poonal-Redaktion. Unser Nachrichtenüberblick widmet sich dieses Mal:

Argentinien – Täter wegen Lesbizids zu lebenslänglich verurteilt; Mexiko – Fake-Seiten üben Druck auf Frauen aus, die abtreiben wollen

Welt – Internationaler Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen

Kolumbien – erster landesweiter Streik gegen neue rechte Regierung

Guatemala – Staatsanwalt vermutet kriminelle Organisation Barrio 18 hinter Ermordung von Antikorruptions-Staatsanwalt Foppa

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