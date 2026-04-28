Hallo und Willkommen zum onda-info 641

das onda-info präsentiert Euch heute einen längeren Podcast von dem Journalist*innen Kollektiv underground Periodismo und Taula per Méxic: Die Gewalt überleben.

Juan de Dios Ñunez Barojas verschwand im Alter von 23 Jahren im Bundesstaat Puebla. Seine Mutter María Luisa suchte jahrelang allein nach ihm, bis sie Hinweise darauf fand, wo ihr Sohn sein könnte. Die forensische Krise, mit der Mexiko konfrontiert ist – 52.000 nicht identifizierte menschliche Überreste – führte dazu, dass María Luisa erst anderthalb Jahre später Gewissheit darüber erlangte, ob es sich um ihren Sohn handelte oder nicht. Deutschland ist eines der Länder, das Mexiko technisch unterstützt haben, um diese schmerzhafte Krise zu mildern, von der Hunderttausende Mexikaner betroffen sind.

Bevor es los geht, hört ihr noch zwei Nachrichten aus Peru zu den Wahlen und Bolivien zum Streit um ein neues Landgesetz der rechten Regierung .

Eine gute halbe Stunde, wünscht Euch

das onda-info Team

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