onda-info 632

onda-info 632Hallo und willkommen zum onda-info 632, unserem Feiertagsinfo.

Das Jahr wollen wir mit einem längeren Beitrag von Tininiska Zanger Montoya ausklingen lassen. Tininiska berichtet darüber, wie kolumbianische Protestmusik Politik macht. Anlaß ist ein Konzert des kolumbianischen Duos Edson Velandia und Adriana Lizcano in Berlin, wo die beiden Ende November auf ihrer ersten Europa-Tournee Halt gemacht haben.

In humorvollen und satirischen Liedtexten kritisieren Adriana und Edson die anhaltende Gewalt in Kolumbien, den Kolonialismus und sein Fortbestehen im Heute und Jetzt, sowie die ungerechten gesellschaftlichen Verhältnisse im Land. Ihre Geschichten handeln von der Lebensrealität der Ausgeschlossenen, der Kleinbäuer*innen, Guerillakämpfer*innen und Studierenden und sie würdigen deren sozialen Widerstand. Freut Euch auf einen politisch-musikalischer Beitrag über Kollektivität, Kunst und Protestmusik als politische Projekte, sowie die Sicht der beiden auf die kommenden Wahlen in Kolumbien.

Doch zuvor noch einige Nachrichten aus Chile  und Mexiko.

Eine interessante halbe Stunde wünscht Knut im Namen der ondistas.

CC BY-SA 4.0 onda-info 632 von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.

