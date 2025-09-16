onda-info 625

Bolsonaro ist wegen Putschversuch verurteilt worden, das Urteil ist historisch. Ebenfalls berichten wir von Wahlen in Guyana und lokalen Wahlen in Argentinien.

Das onda-info Team hat für Euch mal die verschiedenen Positionierungen der Lateinamerikanischen Länder zum Völkermord an den Palästinenser*innen und gegenüber dem israelischen Staat zusammen getragen. Von der Klage wegen Genozids seitens Nicaragua bis hin zum Schulterschluss mit Netanjahu sind die Facetten breit.

Last but not least: Noch im September sollen die Regierungsvertreter*innen der 27 EU-Mitgliedsstaaten über das EU-Mercsosur Abkommen abstimmen. Einen breite Kampagne startet diese Woche um das umstrittene Abkommen noch zu stoppen. Onda besuchte heute morgen die Organisation Powershift, um mehr über den Kampagnenstart zu erfahren.

Und zu guter Letzt: Wir wünschen uns Euer Feedback! Deshalb hat die NPLA- Umfrage 2025 gestartet. Am Besten einfach mitmachen, es dauert nicht lange!

Eine lauschige halbe Stunde
wünscht das onda-info Team

CC BY-SA 4.0 onda-info 625 von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.

