Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

Hallo und willkommen zum onda-info 560.

Unser erster Beitrag führt Euch in den südmexikanischen Bundesstaat Oaxaca. Die dort lebenden indigenen Gemeinden hatten auf eine besondere Weise unter Covid-19 zu leiden. Denn das Leben im Kollektiv und nicht als Individuum hat für sie eine entscheidende Bedeutung. Durch die Kontaktbeschränkungen wurde dieses auf ein Minimum eingeschränkt, was sich vor allem auf die den Zusammenhalt stärkenden und Identität stiftenden Mayordomias, die Dorffeste, auswirkte. Wie die Gemeinden damit umgingen erfahrt Ihr in einem Bericht von Miriam Flores. Dieser Beitrag erschien zuerst bei Radio Matraca und kann über unsere Webseite auch auf Spanisch gehört werden.

Pamela Cuadros und Nils Brock nehmen Euch mit nach Brasilien. Dort sind sie der Frage nachgegangen, wie das Internet demokratischer gestaltet werden kann. Es gibt zwar inzwischen weltweit eine Reihe erfolgreicher lokaler Internetanbieter und nicht-kommerzieller Initiativen, aber nur wenige von ihnen setzen auf moderne Glasfasertechnik. Warum das gerade in Brasilien anders ist, das verrät der Bericht der beiden.

In unserem dritten Beitrag beleuchten wir die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Wirtschaft und Umwelt. Der Hinhörer von Knut Hildebrandt ist einer der letzten unseres sich dem Ende zuneigenden Projektes „Neue Normalität in Zeiten der Corona-Pandemie“. Alle im Rahmen des Projektes entstandenen Artikel, Radio- und Videobeiträge findet Ihr auf unserer Webseite unter dem Menüpunkt „Aktuelle Projekte/Neue Normalität“.

Eine interessante halbe Stunden wünschen die ondistas.

onda-info 560 von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.