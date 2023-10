Literaturakademie bekommt ihr erstes indigenes Mitglied

(Rio de Janeiro, 9. Oktober 2023, Brasil de Fato).- Zum ersten Mal in ihrer 126-jährigen Geschichte hat die Brasilianische Literaturakademie ein indigenes Mitglied. Nach dem Tod des Historikers José Murilo de Carvalho gab es einen neu zu besetzenden Platz. Die Wahl fiel auf den Umweltschützer und Philosophen Ailton Krenak, der sich gegen 14 andere Kandidaten durchsetzte.

Eine besondere Ehrung

Nach der Bestätigung seiner Wahl zeigte sich Krenak tief bewegt. Gegenüber der Agentur Brasil de Fato erklärte er, in der Welt der Literatur und der Künste überhaupt vollziehe sich derzeit „eine Art Wandel“: „Die Menschen wollen Literatur lesen, die etwas Wissenschaftliches an sich hat. Literatur und Bewusstsein. Es ist eine große Ehre für mich, Menschen wie Paulo Coelho an meiner Seite zu haben. Er gab als erster, vor allen anderen, seine Stimme ab. […] José Murilo selbst, dessen Nachfolge auf dem fünften Lehrstuhl ich nun antrete, schrieb über unsere Geschichte, die politische Geschichte Brasiliens. Mit seinem innovativen Stil ist es ihm offensichtlich gelungen, die Akademie mit Innovationen vertraut zu machen“, fügte er hinzu. Neben Krenak waren unter anderem die Historikerin Mary Del Priore und der indigene Schriftsteller Daniel Munduruku mit im Rennen. Krenak erhielt 23 Stimmen, Del Priori zwölf und Munduruku vier. Das frischgebackene Mitglied der Akademie ist gerade 70 Jahre alt geworden. In den letzten Jahren hatte die Anerkennung seiner Arbeit deutlich zugenommen. So erhielt er beispielsweise als erster Indigener die Ehrendoktorwürde der Universität von Brasilia (UnB). In der politischen und intellektuellen Szene des Landes spielt er schon seit Jahrzehnten eine wichtige Rolle. In der Verfassungsgebenden Versammlung, die 1988 die neue Verfassung formulierte, gehörte Krenak zu den Vertreter*innen der Union der indigenen Nationen.