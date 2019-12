Hallo und willkommen zum onda-info 474,

in Bolivien wurde der langjährige Präsident Evo Morales abgesetzt. Seit dem Machtantritt der selbsternannten Interimsregierung unter Jeanine Añez am 12. November starben innerhalb nur weniger Tage über 30 Menschen im Rahmen von Militär- und Polizeieinsätzen. Am 19. November erschossen Polizei und Militär in Senkata, einem Stadtteil von El Alto, mindestens acht Menschen. Wir versuchen, rauszufinden, was passiert ist.

Mexiko: Seit neun Jahren sitzt der Umweltschützer Pablo Lopez Alavez im Gefängnis. Er wurde zu 30 Jahren Haft verurteilt, weil er sich gegen Waldrodung engagiert hatte. Im September waren seine Frau und eine weitere Menschenrechtsaktivistin in Berlin, um auf seine Situation aufmerksam zu machen.

Vor wenigen Wochen erst hat Chile die Ausrichtung der diesjährigen Klimakonferenz abgesagt – wegen der anhaltenden sozialen und politischen Proteste im Land. Dabei gehört Lateinamerika zu den vom Klimawandel am stärksten betroffenen Regionen der Welt. El Salvador und Honduras sind wegen ihrer Lage zwischen Pazifik und Karibik besonders gefährdet. Wir haben uns auf die Suche nach den Ursachen begeben. Den ersten Teil dieser Recherche hört ihr hier, der zweite Teil folgt im nächsten onda-info oder auch unter npla.de.

