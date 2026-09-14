Happy Birthday, ILA!

Foto: Antje Vieth

Die Monatszeitschrift ILA aus Bonn wird dieses Jahr nicht nur 50 Jahre alt, sondern es erscheint dieses Jahr auch die 500 tste Ausgabe! Außerdem gibt es die ILA jetzt auch digital. Das Ganze mit einer neuen Website. Im Archiv findet ihr 5000 Artikel seit 1976 online! Sprich auch Leute, die nicht die letzten 500 Ausgaben noch unterm Bett oder im Keller archiviert haben können nachlesen, was in den 70 er Jahren in der ILA stand, in alte Schwerpunktthemen blättern oder mit den Länderschwerpunkten sich auf die nächste Reise vorbereiten. Anfang September gab es ein rauschendes Fest im Kölner Allerweltshaus, bei dem natürlich auch die ILA Hausband Flor de Saúco auftrat. Hört am Besten selbst!

CC BY-SA 4.0 Happy Birthday, ILA! von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.

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